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베트남에서 고양이를 훔쳐 식용으로 도축·유통해온 조직이 경찰에 적발됐다.

경찰은 현장에서 살아 있는 고양이 400여 마리를 구조했다.

18일 베트남 매체 뚜오이째 등에 따르면 호찌민시 경찰은 최근 반려동물 절도 사건을 수사하는 과정에서 고양이 고기 유통 조직원 9명을 체포했다.

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훔친 고양이 400마리 식용 판매…베트남서 조직 검거

입력 2026.06.18 14:58

  • 백민정 기자

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베트남 경찰이 식용 유통 조직 단속 과정에서 구조한 고양이들이 지난 16일(현지시간) 호찌민의 임시 보호소에 머물고 있다. AFP연합뉴스

베트남 경찰이 식용 유통 조직 단속 과정에서 구조한 고양이들이 지난 16일(현지시간) 호찌민의 임시 보호소에 머물고 있다. AFP연합뉴스

베트남에서 고양이를 훔쳐 식용으로 도축·유통해온 조직이 경찰에 적발됐다. 경찰은 현장에서 살아 있는 고양이 400여 마리를 구조했다.

18일(현지시간) 베트남 매체 뚜오이째 등에 따르면 호찌민시 경찰은 최근 반려동물 절도 사건을 수사하는 과정에서 고양이 고기 유통 조직원 9명을 체포했다.

경찰은 단속 과정에서 살아 있는 고양이 400여 마리가 갇힌 우리 45개와 도축된 고양이 사체 약 80구가 담긴 스티로폼 용기 4개를 발견했다. 이후 다른 장소에서도 고양이 20여 마리를 추가로 구조했다.

경찰에 따르면 용의자들은 호찌민시, 떠이닌성, 안장성 등 베트남 남부 지역에서 고양이를 훔치거나 포획한 뒤 식용으로 도축해 판매했다. 이들은 고양이 고기를 1㎏당 약 7만동(약 4000원)에 판매한 것으로 조사됐다.

경찰은 구조한 고양이들을 냉방 시설이 갖춰진 임시 보호소로 옮겼다. 수의사와 자원봉사자들은 건강 상태를 점검하고 있다. 잃어버린 반려묘의 주인을 찾는 작업도 진행 중이다.

구조 소식이 알려지자 반려묘를 잃어버린 시민들이 보호소와 경찰서를 찾았고, 일부는 자신의 고양이와 다시 만났다. 일주일 전 고양이를 잃어버렸던 팜 딘 투(50)는 뚜오이째에 “혹시나 하는 마음으로 왔는데 정말 고양이를 찾게 될 줄은 몰랐다”며 “너무 기쁘다”고 말했다.

다만 구조 당시 일부 고양이는 열악한 사육 환경과 탈수, 질병 등으로 이미 폐사한 상태였던 것으로 전해졌다.

국제 동물보호단체 휴메인 월드 포 애니멀스에서 개·고양이 식용 반대 캠페인을 담당하는 카란비르 쿠크레자는 AP통신에 “베트남에서 이뤄지는 대규모 고양이 고기 거래의 실태를 보여주는 충격적인 사례”라고 말했다.

베트남에서는 개·고양이 고기 판매 자체가 불법은 아니다. 관련 허가와 위생 기준을 충족하면 유통할 수 있다. 하지만 대규모 합법 도축 시설이 사실상 없는 상황에서 시중에 유통되는 상당수 물량은 출처가 불분명한 비공식 경로를 통해 공급되는 것으로 알려졌다.

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