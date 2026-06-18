장원영 비방 콘텐츠 유포자 추적···소속사 “국제 공조로 끝까지 찾는다”

그룹 아이브의 장원영을 비방하는 내용의 온라인 콘텐츠가 확산하자 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 법적 대응에 나섰다.

스타쉽은 18일 아이브 공식 SNS를 통해 “장원영을 겨냥한 악의적인 콘텐츠를 제작하고 유포하는 개인들에 대해 지속해서 모니터링하고 있으며 법적 대응을 진행 중”이라고 밝혔다.

스타쉽은 경찰이 피의자를 특정하고 증거를 확보하기 위한 수사를 진행하고 있다고 밝혔다. 또한 네이버 블로그와 디시인사이드 등 국내 플랫폼의 사용자 정보 수집을 위한 영장 발부 절차도 진행되고 있으며, 엑스 등 해외 플랫폼에서의 작성자 특정과 관련 정보 확보를 위해서 국제 공조 절차를 추진하고 있다고 전했다.

스타쉽은 “모욕·명예훼손·허위사실 유포·성희롱 및 성적 모욕·사생활 침해 등 위법 행위로 확인된 사례에 대해서는 형사상·민사상 조치를 포함한 강경한 법적 대응을 진행하고 있다”며 “소속 아티스트 전반에 대한 권익침해 행위를 상시 모니터링하고 있다”고 덧붙였다.

아이브는 두 번째 월드투어 ‘쇼 왓 아이 엠’을 펼치고 있다.