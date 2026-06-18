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서울 11개 자치구 올해 첫 폭염주의보 발령··· 종합지원상황실 가동

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18일 오후 2시 기준 서울 동남권과 서남권에 올여름 첫 폭염주의보가 발령됐다.

서울시는 예년보다 이른 폭염주의보 발령에 따라 폭염 피해를 최소화하기 위해 상황 총괄반, 생활 지원반, 에너지 복구반, 의료 방역반 등으로 구성된 폭염 종합지원상황실을 가동한다.

폭염특보가 발령된 11개 자치구도 상황실 운영과 냉방·응급 구호 물품 비축 등 폭염 대응 체계를 유지한다.

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서울 11개 자치구 올해 첫 폭염주의보 발령··· 종합지원상황실 가동

입력 2026.06.18 15:04

  • 류인하 기자

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서울 일부 지역에 폭염주의보가 발효된 18일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 골목에 쿨링포그가 작동되고 있다 . 권도현 기자

서울 일부 지역에 폭염주의보가 발효된 18일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 골목에 쿨링포그가 작동되고 있다 . 권도현 기자

18일 오후 2시 기준 서울 동남권과 서남권에 올여름 첫 폭염주의보가 발령됐다. 지난해보다 12일 빠른 것으로, 서울시는 폭염 종합 지원 상황실 가동에 들어간다.

폭염주의보가 발효된 지역은 동남권 4개구(강남·서초·송파·강동)와 서남권 7개구(강서·양천·구로·영등포·동작·관악·금천) 등 총 11개 자치구다. 폭염주의보는 일 최고 체감 온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발표된다.

서울시는 예년보다 이른 폭염주의보 발령에 따라 폭염 피해를 최소화하기 위해 상황 총괄반, 생활 지원반, 에너지 복구반, 의료 방역반 등으로 구성된 폭염 종합지원상황실을 가동한다. 폭염특보가 발령된 11개 자치구도 상황실 운영과 냉방·응급 구호 물품 비축 등 폭염 대응 체계를 유지한다.

시는 또 자치구와 협업해 폭염으로 인한 인명 피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 격일로 전화 안부를 묻고, 연락이 닿지 않는 경우 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 거리 노숙인 밀집 지역에 대한 관리 인력을 확대하고, 거리 노숙인 상담 및 순찰도 강화한다.

이와 함께 야외에서 주로 작업하는 건설 노동자를 보호하기 위한 대책도 시행한다. 시는 각 건설 현장에 충분한 휴식 시간 보장, 휴게 공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검할 계획이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “서울시는 취약계층 보호 등 폭염 대응에 만전을 기하겠으며, 시민 여러분께서도 건강 관리에 각별히 유의해주시기 바란다”고 당부했다.

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