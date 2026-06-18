서울 성동구가 돌봄 사각지대에 놓인 어르신과 중증장애인의 위생 관리와 정서적 안정을 돕기 위해 ‘성동형 통합돌봄 방문목욕 지원 사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.

지원 대상은 통합돌봄 대상자 중 스스로 목욕이 어려운 어르신과 중증장애인 150명이다. 전문 교육을 이수한 요양보호사 2명이 한 조를 이뤄 목욕 서비스를 제공한다. 이 과정에서 안부 확인과 정서적 교류도 이뤄진다.

서비스는 대상자 건강 상태와 이동 가능 여부를 고려해 ‘기관 연계형’과 ‘재가돌봄 방문형’ 2개 유형으로 나뉜다. 기관 연계형은 성동종합사회복지관 내 목욕시설을 이용하는 방식이다. 송영 차량 서비스와 이·미용 서비스도 함께 제공된다. 재가돌봄 방문형은 이동이 극히 어려운 대상자를 위해 특수 목욕 차량이 집 앞까지 찾아가 목욕을 지원한다.

서비스 이용 단가는 기관 연계형은 회당 7만7000원, 재가돌봄 방문형은 회당 8만9000원이다. 이용자의 경제적 상황에 따라 본인부담금을 차등 적용한다. 기초생활수급자와 차상위계층은 전액 무료다. 기초연금 대상자는 서비스 단가의 20%만 부담하면 된다. 1인당 연 최대 4회까지 이용할 수 있다.

서비스 신청 및 문의는 각 동 주민센터 또는 성동구청 통합돌봄과(02-2286-6770)로 하면 된다. 성동구는 “이번 사업을 통해 욕창 등 합병증 예방은 물론 사회적 고립감 완화와 돌봄 가족 부담 경감에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.