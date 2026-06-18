90도 고개 숙인 정청래…이 대통령 “수고했습니다”

9박10일 유럽 순방을 마치고 18일 귀국한 이재명 대통령을 차기 당권주자 경쟁자인 정청래 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리가 나란히 맞았다. 정 대표는 이 대통령에게 90도 허리를 숙여 인사했고, 이 대통령은 “수고했습니다”라고 말했다. 지난 9일 순방 출국 환송 행사 당시 정 대표 패싱 논란으로 불거진 당·청 간 긴장을 수습하려는 모습으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 오전 11시35분쯤 대통령 전용기(공군 1호기)를 타고 경기 성남 서울공항으로 귀국했다. 공항에는 김 총리와 정 대표, 한병도 민주당 원내대표가 나와 이 대통령을 맞이했다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석이 참석했다.

이 대통령은 대기 중이던 환영 인사들 앞을 빠르게 지나가며 서 있는 순으로 악수를 했다. 이 대통령과 먼저 악수한 김 총리는 허리를 살짝 숙여 인사했고, 이 대통령과 따로 대화를 나누지는 않았다. 정 대표는 이 대통령에게 약 90도로 허리를 굽혀 인사했고, 이 대통령은 “수고했습니다”고 말했다.

앞서 이 대통령의 지난 9일 출국 환송식에는 김 총리 등 정부 인사들은 참석했으나 정 대표를 포함한 여당 지도부는 모습을 보이지 않았다. 정 대표가 이 대통령 해외 순방 환송식에 참석하지 않은 것은 처음이었고, 김 총리가 배웅한 것도 처음이었다. 청와대와 민주당은 당시 “국내외 상황을 고려해 환송 행사를 축소했다”고 밝혔지만 청와대가 정 대표의 참석을 원하지 않았던 것으로 알려졌다.

이후 정 대표는 지난 10일 당 회의에서 “국민 이기는 정권은 없다”며 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 발언했다. 이 대통령은 지난 13일 엑스에 “여당은 주어진 권력으로 책임을 지는 능력과 실적, 포용과 통합이 중요하다”며 “여당의 열정은 우리 진영이 아니라 국민 전체를 향해야 한다”고 밝혔다. 이를 두고 6·3 지방선거 결과 책임론에 대해 대통령과 여당 대표가 정면 충돌하는 것으로 해석됐다.

당시 논란을 의식한 듯 청와대는 전날 언론공지를 통해 이 대통령 귀국 환영 행사에 김 총리와 정 대표가 모두 참석할 예정이라고 밝혔다. 이 대통령의 순방 기간 중 수면 위로 떠오른 당·청 갈등이 더 이상 확전되는 것을 막기 위한 메시지로 풀이됐다.

정 대표와 김 총리의 신경전도 이날 잠시 쉬어가는 모양새다. 서울공항에서 함께 이 대통령을 마중한 정 대표와 김 총리는 이날 오후 국회에서 열린 본회의에도 각각 의원과 국무위원으로서 나란히 참석했다. 정 대표는 이날 본회의 전 열린 의원총회 모두발언에서 “월드클래스, 세계적인 정치 지도자로서의 풍모를 십분 발휘한 이 대통령의 역대급 외교 성과에 경의를 표하며 감사드린다”고 말했다.

김 총리는 당초 이 대통령 귀국 환영 행사 후 전남 목포를 찾아 호남 일정을 나흘째 이어갈 예정이었지만 본회의 참석 때문에 일정을 취소했다. 김 총리의 호남 일정은 전당대회 출마를 앞두고 당 핵심 지지기반인 호남 민심 공략에 나선 것이란 해석이 나왔다.