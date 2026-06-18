“개표상황표에 선거 전 날짜 인쇄” 세종시장, 선거무효 소청 제기

일부 투표소 개표상황표에 ‘5월12일’ 표기 확인 주장 중앙선관위에 전산기록·시스템 로그 검증 요구

6·3 지방선거에서 국민의힘 후보로 재선에 도전했다가 고배를 마신 최민호 세종시장이 중앙선거관리위원회에 선거무효 소청을 제기했다.

최 시장은 18일 세종시청에서 기자회견을 열고 “중대하고도 납득하기 어려운 의문이 있어 불가피하게 중앙선관위에 선거무효 소청을 하게 됐다”고 밝혔다.

최 시장은 소청 제기 사유 가운데 하나로 세종지역 일부 투표소의 개표상황표를 제시했다. 그는 “개표상황표 상단의 ‘투표지분류 개시시각’란에 2026년 5월12일 날짜와 시각이 인쇄돼 있었다”며 “반면 동일 문서 하단의 선거관리위원장 개표상황 공표시각은 6월3일로 기재돼 있었다”고 주장했다.

최 시장에 따르면 이러한 표기는 조치원읍 제3투표소와 도담동 제2투표소, 소담동 제3투표소, 제2선거구 관외사전투표 개표상황표 등에서 반복적으로 확인됐다.

그는 “실제 개표일과 무관한 날짜와 시각이 투표지분류 개시시각으로 인쇄돼 있다면 시민들이 납득하기 어려운 부분”이라며 “해당 문서가 어떤 경위로 작성·사용됐는지, 또 다른 투표소에서도 같은 사례가 있었는지에 대해 선관위의 명확한 설명이 필요하다”고 말했다.

이어 “선거의 공식 문서에서 동일한 형태의 의문이 반복적으로 확인됐다면 이를 투명하게 검증하는 것이 민주주의 절차에 부합한다”며 “선거와 투표는 무결점의 절차와 결과 공표를 통해 국민의 권리와 신뢰를 담보해야 하는 만큼 작은 의문도 해소돼야 한다”고 했다.

최 시장은 선관위가 관련 전산기록과 개표관리시스템 로그, 투표지분류기 운영기록, 출력 이력 등을 객관적으로 검증해 국민에게 설명할 필요가 있다고 주장했다. 그는 “문제가 없다면 국민이 납득할 수 있도록 명확히 설명하면 될 일”이라며 “확인이 필요한 부분이 있다면 철저한 검증을 통해 바로잡아야 한다”고 말했다.

최 시장은 “세종시민의 선택을 존중한다”면서도 “선거에 대한 신뢰는 결과를 받아들이는 것에서 끝나는 것이 아니라 과정에 대한 의문을 투명하게 해소하는 데서 완성된다”고 밝혔다.

한편 최 시장은 이번 지방선거에서 조상호 더불어민주당 세종시장 당선인에게 패배했다. 선거 출마로 직무가 정지됐다가 선거 종료 후 시장직에 복귀했으며 이달 말까지 남은 임기를 수행할 예정이다.