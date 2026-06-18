입속 세균이 간질환 원인? 간경변·간암 악화시킬 수도









구강 내 세균이 장까지 이동하면서 다른 부위에도 악영향을 미쳐 간경변·간암 등 간질환을 악화시키는 원인이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

한림대춘천성심병원 소화기내과 석기태 교수 연구팀은 장내 미생물 변화를 분석해 간질환의 진행 단계와 예후를 분석한 연구를 국제학술지 ‘거트(GUT)’에 발표했다고 18일 밝혔다. 연구진은 지방간·간염·간경변·간암 등의 간질환을 앓는 환자와 건강한 대조군 등 1168명의 대변 샘플, 전 세계 공공 데이터베이스에 저장된 장내 미생물 유전체 데이터 2376건까지 포함해 총 3544건의 데이터를 분석했다.

간은 질환이 심각한 정도로 진행될 때까지 뚜렷한 증상을 보이지 않는 경우도 흔해 ‘침묵의 장기’로 불린다. 최근 장내 미생물이 간질환을 조기에 진단하고 진행 정도를 쉽게 예측하는 데 도움을 주는 지표가 될 수 있다는 연구가 속속 나오고 있어 연구진은 장내 미생물의 구성과 활동 정도 등이 간질환과는 어떤 연관성을 보이는지 분석했다.

그 결과, 간질환이 진행될수록 장내 미생물의 다양성은 점차 줄어드는 것으로 나타났다. 건강한 장 환경이 무너지면서 특정 세균만 남는 방향으로 바뀌었기 때문이다. 장내 미생물은 단순히 다양성이 감소하는 데 그치지 않고, 질환이 단계적으로 악화함에 따라 수행하는 기능도 달리하는 모습을 보였다. 간염 단계에선 특정 세균의 활동이 증가하는 변화에 그쳤지만 간경변 단계에 들어서면 몸에 해로운 독성 물질을 만드는 기능이 늘어났다. 간암 단계에선 세포 손상과 관련된 물질을 더 많이 생성하는 쪽으로 바뀌어 간 것이다.

특히 입속에 주로 서식하던 세균이 장까지 이동하면서 간질환 환자의 상태를 악화시킬 수 있다는 점 또한 확인됐다. 간경변·간암 환자에게선 베이요넬라(Veillonella), 리길락토바실러스(Ligilactobacillus) 같은 구강 유래 세균이 공통적으로 증가한 것으로 나타났다. 연구진은 “입에서 발견된 세균이 장에서도 동일하게 검출되면서 이동 및 정착 과정이 진행되고 있음을 보여줬다”고 설명했다.

환자들의 생존율에 미치는 영향도 커서 장에서 베이요넬라가 많이 검출된 환자군은 생존율이 20%대에 그친 반면, 해당 미생물이 거의 검출되지 않은 경우 생존율이 60%에 달해 큰 차이를 보였다.

석기태 교수는 “간질환의 진행 과정에서 장내 미생물 생태계가 어떻게 변화하는지 대규모로 규명했다는 점에서 의미가 있다”며 “특히 구강 유래 세균이 장내 환경 변화와 질환 악화에 연관될 가능성을 확인한 만큼 향후 대변 기반의 안전하고 비침습적인 간질환 진단법 개발과 맞춤형 예방·치료 전략 개발도 가능할 수 있다”고 말했다.