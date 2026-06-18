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오늘의 인사-국토교통부 외

입력 2026.06.18 15:21

수정 2026.06.18 17:07

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■국토교통부 ◇과장급 전보 △공공택지지원과장 김종오 △신도시정비기획과장 김경은 △신도시정비지원과장 박효철 △도로투자지원과장 이상옥 △지방시대위원회(지역공약지원과장) 김경헌

■국민권익위원회 ◇부이사관 승진 △기획재정담당관 김광석 △부패심사과장 정윤정 △민원조사기획과장 윤영국

■중소벤처기업진흥공단 ◇1급 승진 △경영지원실 최준영 △기업평가·데이터실 정병옥 △기업금융처 조양동 △대출관리실 조수정 △제조AI지원처 김수영 ◇2급 승진 △감사실 오승엽 △기획조정실 이성임 △융합금융처 윤지현 △인력지원처 염정현 △창업지원처 김철민 △수도권금융업무지원실 안성일 △뉴델리글로벌비즈니스센터 이재경 ◇3급 승진 △안전관리실 조현덕 △경영지원실 윤석만 △ICT운영실 심영석 △기업금융처 김경록 △지역혁신사업처 노태경 △탄소중립지원센터 김수연 △서울서부지부 박명화 △세종지역본부 박초롱 △대구지역본부 장유준 △베이징글로벌비즈니스센터 최경철 ◇부서장 발령 △전략성과실 황호연 △기획조정실 최준영 △경영지원실 노상균 △기금관리실 모혜란 △ICT운영실 나승국 △재도약성장처 서성규 △온라인수출처 이용순 △연수사업처 위성우 △지역혁신사업처 조우주 △서울지역본부 최민수 △인천지역본부 황덕근 △경기동부지부 안용태 △경기서부지부 김영호 △강원지역본부 이상훈 △세종지역본부 정지창 △광주지역본부 정연욱 △전남지역본부 윤영회 △경북지역본부 노경민 △부산동부지부 문진언 △대구경북연수원 심찬보

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