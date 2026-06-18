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본문 요약

맞벌이 가구 비중이 역대 최고치를 기록했다.

다만 전체 1인 가구가 더 큰 폭으로 증가하면서 1인 가구 중 취업 가구 비중은 63.3%로 오히려 전년 대비 0.4%포인트 하락했다.

연령별 취업 가구 증가 폭은 60세 이상에서 가장 컸으며, 취업 가구 비중 역시 60세 이상에서만 유일하게 0.3%포인트 올랐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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은퇴 대신 맞벌이···60대 이상 맞벌이 6만7000가구 늘어

입력 2026.06.18 15:30

  • 박상영 기자

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전년 대비 연령별 맞벌이 가구 취업 증감폭. 일러스트｜생성형 AI 챗GPT

전년 대비 연령별 맞벌이 가구 취업 증감폭. 일러스트｜생성형 AI 챗GPT

맞벌이 가구 비중이 역대 최고치를 기록했다. 고령층 여성의 경제활동 참여가 활발해지며 특히 60대 이상을 중심으로 맞벌이 가구가 큰 폭으로 증가했다.

국가데이터처가 18일 발표한 ‘2025년 맞벌이 가구 및 1인 가구 취업 현황’을 보면 맞벌이 가구는 615만3000가구로 전년 대비 6만7000가구 늘었다. 이는 2015년 관련 통계를 집계한 이후 가장 큰 규모다.

반면 같은 기간 전체 유배우 가구(1265만가구)는 1년 전보다 2만2000가구 줄었다. 전체 부부 수는 줄어든 반면 맞벌이가 늘어나면서 유배우 가구 중 맞벌이 가구가 차지하는 비중은 48.6%로 전년 대비 0.6%포인트 상승했다.

연령별로 보면 60세 이상에서 맞벌이 가구가 가장 큰 폭으로 늘었다. 1년 전과 비교해 60세 이상 맞벌이 가구는 6만7000가구 증가했다. 이어 40대(8000가구), 30대(1000가구), 20대(1000가구) 순으로 증가 폭이 컸다.

반면 50대에서는 맞벌이 가구가 1만 가구 감소하며 전 연령대 중 유일한 감소세를 보였다. 데이터처 관계자는 “고령층 여성의 경제활동 참가율과 고용률이 지속적으로 상승한 것이 60대 이상 맞벌이 가구 증가에 직접적인 영향을 미친 것으로 풀이된다”고 말했다.

어린 자녀를 둔 가구의 맞벌이 참여율도 크게 뛰었다. 막내 자녀가 6세 이하인 맞벌이 가구 비중은 56.5%로 전년(53.2%) 대비 3.3%포인트 올라 18세 이하 자녀를 둔 맞벌이 가구 중 증가 폭이 가장 컸다. 그러나 비중 자체는 13∼17세(64.5%), 7∼12세(61.2%) 막내 자녀를 둔 맞벌이 가구가 여전히 높았다.

데이터처는 이같은 현상이 돌봄 관련 정책 지원의 효과가 현장에서 가시화된 결과라고 분석했다. 보육 지원 확대 등으로 육아와 경제활동을 병행할 수 있는 환경이 점차 조성되고 있다는 평가다.

지난해 1인 가구는 821만5000가구로, 1년 전보다 21만2000가구 늘어난 것으로 집계됐다. 이 중 취업 가구는 519만8000가구로 9만8000가구 증가했다. 다만 전체 1인 가구가 더 큰 폭으로 증가하면서 1인 가구 중 취업 가구 비중은 63.3%로 오히려 전년 대비 0.4%포인트 하락했다.

연령별 취업 가구 증가 폭은 60세 이상(7만1000가구)에서 가장 컸으며, 취업 가구 비중 역시 60세 이상에서만 유일하게 0.3%포인트 올랐다. 반면 청년층은 1인 취업 가구 비중 하락 폭이 0.7%포인트를 기록하며 전 연령대 중 가장 큰 하락세를 보였다.

영문번역(English Translation)
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