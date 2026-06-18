홍 감독 “A조 가장 중요한 경기···홈팀 쉽지 않아 선수들 강한 자신감, 베스트 11 구상 끝났다”

“우리 선수들이 2002년의 4강을 넘기를 바랍니다.”

홍명보 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵의 순항 여부가 걸린 멕시코전에 자신만만한 출사표를 남겼다.

한국은 오는 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코와 만난다.

홍 감독은 멕시코전을 하루 앞둔 공식 기자회견에서 “체코와 첫 경기를 마지막까지 포기하지 않고 자기 역할을 충실히 하면서 승리했다. 선수들이 강한 자신감을 갖고 있다. 내일 경기장에 잘 나타나면 좋겠다”고 말했다.

한국은 지난 12일 같은 장소에서 체코를 2-1로 쓰려뜨렸던 기세로 공동 개최국인 멕시코전 승리까지 노리고 있다. 한국이 나란히 첫 승을 챙긴 멕시코까지 꺾는다면 승점이 같은 경우 승자승 원칙을 먼저 따지기에 A조 1위를 사실상 결정지을 수 있다.

그러나 멕시코는 결코 만만한 상대가 아니다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹을 살펴보면 멕시코가 12위로 한국(22위)이나 체코(44위)를 훌쩍 따돌렸다.

홍 감독은 “멕시코는 체코와 플레이 스타일 등 모든 게 다르다. 그 부분은 이번 주 훈련에서 충분히 선수들과 공유했다”며 “상대가 분명히 강하게 나올 것이고, 우리는 그 부분을 잘 대비해야 한다”고 말했다.

그나마 다행이라면 지난해 9월 멕시코와 한 차례 평가전(2-2 무)을 치르면서 선수들이 전반적으로 상대를 잘 알고 있다는 사실이다. 홍 감독은 “우리에게 큰 도움이 될 거라 생각한다. 그 경기를 통해 얻은 것이 있었다”고 말했다.

멕시코는 개최국 프리미엄까지 안고 있다. 축구가 삶인 멕시코 팬들의 열광적인 응원은 이번 맞대결의 최대 변수다.

홍 감독은 “개최국인 멕시코와 맞대결은 A조에서 가장 중요한 경기라고 생각하고 있다. 멕시코는 가장 강한 팀이고, 홈팀의 이점도 있다. 다들 경험해봤지만 홈팀과의 경기는 어려움이 많다”고 말했다.

홍 감독은 한국이 멕시코를 잘 풀어낸다면 4강 신화를 썼던 2002 한·일 월드컵을 넘어설 수 있다고 믿는다.

홍 감독은 현역 시절 마지막 월드컵이었던 한·일 월드컵을 포함해 선수로 4번, 코치로 1번, 감독으로 2번의 월드컵 현장을 밟았다. 과거 자신에게 최고의 순간은 분명 2002년이었지만, 첫 경기인 체코전을 승리하면서 그 이상을 자신하게 됐다.

홍 감독은 “2002년 (한·일 월드컵에서) 4강에 들었다. 우리 선수들이 그 기록을 넘으면 좋겠다”면서 “베스트 일레븐 구상은 끝났다. 우리 선수들 모두 좋은 상태”라고 전했다.

과거 홍 감독과 함께 4강 신화를 썼던 박지성(JTBC 해설위원)도 대표팀 선수들을 격려했다. 박지성은 “어려운 분위기 속에서 첫 경기를 잘 했다. 팀 내부의 결속 같은 것들이 상당히 좋을 것”이라며 “월드컵이 축제라는데 선수들은 그렇게 느끼기 어렵다. 부담을 떨치고 하고 싶은 경기를 보여줬으면 한다”고 당부했다.