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‘원숭이’라 부르고 수시로 폭언·폭행···시민단체 “사업주 구속하라”

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본문 요약

대구경북지역 이주노동자 지원단체들이 경북 영천의 한 제조업체에서 불거진 이주노동자 폭언·폭행 의혹과 관련해 사업주 처벌과 피해 노동자 보호를 촉구했다.

단체들에 따르면 인도네시아 국적 이주노동자 A씨는 지난 3일 사업주의 폭언·폭행을 호소하며 사업장을 나왔다.

이후 같은 사업장에서 일하던 이주노동자 3명도 지난 14일 사업장을 나와 지원단체에 도움을 요청했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘원숭이’라 부르고 수시로 폭언·폭행···시민단체 “사업주 구속하라”

입력 2026.06.18 15:35

수정 2026.06.18 16:43

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  • 김현수 기자

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대구경북이주연대회의 관계자와 피해 이주노동자들이 18일 대구지방고용노동청 앞에서 영천 제조업체 사업주 처벌과 이주노동자 체류권·노동권 보장을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 대구경북이주연대회의 제공

대구경북이주연대회의 관계자와 피해 이주노동자들이 18일 대구지방고용노동청 앞에서 영천 제조업체 사업주 처벌과 이주노동자 체류권·노동권 보장을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 대구경북이주연대회의 제공

대구·경북지역 이주노동자 지원단체들이 경북 영천의 한 제조업체에서 제기된 이주노동자 폭언·폭행 의혹과 관련해 사업주 처벌과 피해 노동자 보호를 촉구했다.

대구경북이주연대회의와 민주노총 대구지역본부 등은 18일 대구지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 “폭언과 폭행, 거짓진술을 강요한 영천지역 제조업체 사업주를 구속하고 이주노동자의 안전한 체류권과 노동권을 보장하라”고 밝혔다.

이들은 “이 업체에서 일하던 이주노동자들은 회사를 ‘헬(지옥)’이라고 불렀다”며 “입사 4일 만에 용접기로 머리와 몸을 맞기 시작한 노동자도 있었고, 손톱이 빠지는 사고를 당하고도 병원에 가지 못한 경우도 있었다”고 주장했다.

이주연대회의 등에 따르면 인도네시아 국적 이주노동자 A씨(20대)는 지난 3일 업주에게서 폭언과 폭행 피해를 당했다고 호소하며 사업장을 나왔다. 이후 같은 곳에서 일하던 이주노동자 3명도 지난 14일 사업장을 나와 지원단체에 도움을 요청했다. 이들은 A씨와 함께 대구고용노동청에 해당 사업주를 고소한 상태다.

시민단체는 노동자들이 ‘원숭이 1번, 2번, 3번, 4번’으로 불리는 등 모욕적인 발언을 들었고, 사업주로부터 상습 폭행을 당했다고 주장했다. 또 A씨가 사업장을 나온 뒤 사업주가 다른 노동자들에게 노동당국 조사에 대비해 폭행 사실을 부인하라는 취지의 말을 했다는 의혹도 제기했다.

단체 측이 공개한 녹취에는 사업주가 A씨 등에게 심한 욕설을 하는 음성과 폭행 정황으로 보이는 소리가 담겼다.

김희정 대구경북이주연대회의 집행위원장은 “사업주가 노동자들에게 ‘노동부가 오면 맞은 적 없고 못 봤고, 모른다고 말해야 한다’는 취지로 말한 녹취도 확보했다”며 “감독기관 조사에 대비해 특정 진술을 유도하며 은폐를 시도한 것”이라고 말했다.

단체들은 고용노동부의 이주노동자 인권침해 방지대책도 지적했다. 노동부가 지난 4일 이주노동자 전담부서 설치 등을 포함한 대책을 발표했지만, 대구·부산·울산 등 영남권 광역청은 제외됐다는 것이다. 단체들은 “영세사업장이 밀집한 대구·경북지역에 전담부서는 반드시 설치돼야 한다”고 주장했다.

대구고용노동청은 해당 업체에 대한 특별감독에 나선 상태다. 노동당국은 이주노동자에 대한 폭언·폭행과 직장 내 괴롭힘, 임금체불 등 노동관계법 위반 사항을 전반적으로 살펴볼 계획이다. 안전보건조치 미이행 등 산업안전보건법 위반 여부도 함께 확인한다.

앞서 사측은 폭언·폭행 의혹과 관련해 “사실이 아니다”고 부인했다. 취재진은 구체적인 입장을 듣기 위해 사측에 수차례 연락을 시도했지만 닿지 않았다.

영문번역(English Translation)
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