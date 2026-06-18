인도·영국 FTA 다음달 발효···미 관세장벽 높아지자 뭉쳤다

인도와 영국이 자유무역협정(FTA)을 다음달 공식 발효하기로 했다. 3년 넘게 지지부진했던 협상이 미국발 보호무역 압박 속에 급물살을 타면서 세계 5·6위 경제 대국이 본격적인 경제 협력 확대에 나서게 됐다.

18일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 나렌드라 모디 인도 총리와 키어 스타머 영국 총리는 전날 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 양자 회담을 갖고 FTA를 오는 7월15일 발효하기로 합의했다.

모디 총리는 엑스에 “인도와 영국 관계의 역사적 이정표”라며 “양국의 무역과 투자를 크게 확대할 것”이라고 밝혔다. 이어 “인도의 농민과 노동자, 기업, 스타트업에 새로운 기회가 열릴 것”이라고 덧붙였다.

영국 정부도 조기 발효 의지를 강조했다. 피터 카일 영국 산업통상장관은 성명을 내고 “기업과 국민이 혜택을 즉시 체감할 수 있게 인도와의 획기적인 무역 협정을 가능한 한 빨리 발효하겠다”고 밝혔다.

인도와 영국은 이번 협정을 통해 2040년까지 양국 교역 규모를 255억파운드(약 47조원) 이상 늘린다는 목표를 세웠다.

두 나라는 지난해 7월 FTA 협상을 타결했지만 최근 영국의 철강 수입 규제를 둘러싼 갈등으로 발효가 늦어질 수 있다는 관측이 나왔다. 영국은 자국 철강 산업 보호를 위해 무관세 수입 할당량(쿼터)을 줄이고, 할당량을 초과하는 제품에는 높은 관세를 부과할 방침이었다.

그러나 양국은 막판 협상을 통해 이견을 봉합했다. 인도 정부는 “건설적 논의 끝에 양국은 서로의 이익을 보호하고 시장 혼란을 최소화하면서 수출업체를 위한 전반적으로 균형 잡힌 무역 환경을 보장하기로 합의했다”고 설명했다. 영국 당국 관계자도 블룸버그 통신에 철강 문제를 둘러싼 양국 분쟁이 해결됐다고 전했다.

2022년 시작된 FTA 협상은 농산물과 자동차 시장 개방 등을 둘러싼 이견으로 수년간 답보 상태를 이어왔다. 그러나 미국이 고율 관세 정책을 강화하며 글로벌 통상 환경의 불확실성이 커지자 양국은 협상 마무리를 서둘렀다.

결국 미국발 보호무역 압박이 인도와 영국을 더 긴밀한 경제 협력으로 이끄는 계기가 됐다는 분석이 나온다.