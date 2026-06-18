정청래 “흔들리지 않는 인생 어디 있겠느냐”

정청래 더불어민주당 대표가 18일 “흔들리지 않는 인생이 어디 있겠느냐”라고 말했다. 정 대표는 이날 유럽 순방을 마친 이 대통령의 귀국 환영식에 참석했다.

정 대표는 이날 국회 본회의 전 열린 의원총회에서 의원들과 인사를 나누며 “흔들리면서 젖으면서 가는 게 인생 아니겠느냐”며 이같이 말했다. 시인인 도종환 전 의원의 시 ‘흔들리며 피는 꽃’을 인용한 것으로 보인다. 정 대표는 6·3 지방선거 날에도 후보들을 격려하며 도 전 의원의 시를 낭송한 바 있다.

정 대표는 의원총회 모두발언에서 “이 대통령의 성공적인 유럽 순방을 마치고 방금 귀국했다”며 “의총에 들어오기 전에 공항에 나가 이재명 대통령을 맞이했다”고 말했다.

정 대표는 “이번 이재명 대통령의 G7 유럽 순방은 국익 중심, 실용 외교의 정수를 보여주었다”며 “한반도 평화 정착과 안정을 위한 공동 노력의 필요성을 설파하는 한편 수출로 먹고사는 국가로서 자유무역에 따른 상호 이익을 적극 설득하는 일거양득의 성과를 거두었다”고 말했다.

정 대표는 “전임 대통령은 외국에 나갈 때마다 불안 불안했었는데 이 대통령은 외국 순방에 나갈 때마다 어떤 또 성과를 거두고 돌아오실까 국민들도 기대를 많이 하는 것 같다”고 말했다. 유럽연합(EU)과의 철강 관세 합의, 이탈리아와의 특별 전략적 동반자 관계 격상 등을 언급하며 “이쯤에서 박수 한번 좀 쳐야 하는 것 아니냐”며 “엄청난 성과를 거두었다”고 말했다.

정 대표는 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 만남을 언급하며 “미국 트럼프 대통령 옆자리에 앉아 한반도 평화와 한미 동맹, 중동 정세에 대해 90분이 넘는 약 2시간에 걸친 환담을 한 것은 이번 순방의 백미 중의 백미”라며 “한·미 정상 간 각별한 친분과 두터운 신뢰를 거듭 확인하는 자리”라고 말했다.