이제 진짜 여름… 한강 수영장 개장 [정동길 옆 사진관]

서울시가 한강 야외수영장과 물놀이장 등을 오는 19일 동시 개장한다.

서울시는 19일부터 8월 30일까지 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장을 운영한다고 밝혔다. 오전 9시부터 오후 6시까지 휴무일 없이 운영하며, 7월3일부터는 야간에도 개장한다.