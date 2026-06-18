과거 레알 마요르카 시절 ‘한솥밥’ 기자회견서 콕집어 가장 먼저 언급 2차전 앞두고 ‘경계심’ 드러내

옛 제자와 만난 명장은 자신만만했다.

하비에르 아기레 멕시코 감독(68)은 과거 자신이 스페인 레알 마요르카에서 지도했던 이강인(25·파리 생제르맹)과 재회를 앞두고 “내가 잘 아는 선수니 잘 막을 수 있다”고 말했다.

아기레 감독은 오는 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 2차전을 하루 앞두고 열린 기자회견에서 한국 선수들에 대한 경계심을 감추지 않았다.

아기레 감독이 가장 먼저 운을 뗀 선수는 역시 이강인이었다. 아기레 감독은 2022년 레알 마요르카에 부임하면서 이강인을 만나 잠재력을 일깨운 인연으로 유명하다. 이강인은 탁월한 패싱 능력과 탈압박 등 장점은 빼어났지만, 단점 역시 명확해 선발로 쓰기 어렵다는 평가를 받았다.

하지만 아기레 감독은 이강인에게 수비의 중요성을 일깨우면서 간판 스타로 키워냈다.

아기레 감독은 “이강인은 공격도, 수비도 굉장히 잘한다. 난 이강인을 잘 안다. 4-3-3 포메이션에서 윙어로 뛰는 경우가 많은데, 이강인은 전체 필드를 자신의 앞에 그려놓고 편하게 공을 갖고 놀 수 있는 선수”라고 말했다.

그러면서 “이강인을 이미 분석해 우리 선수들에 대응 방법을 알렸다. 이강인을 막을 수 있다. 이강인이 공을 잡는 걸 막겠다”고 강조했다.

지난해 9월 한국과 평가전에서 2-2로 비겼던 아기레 감독은 한국이 체코를 상대로 치른 첫 경기를 비교하면서 전반적인 경쟁력을 높게 평가했다.

아기레 감독은 “손흥민은 스피드가 우수한 선수다. 오현규(베식타시)도 평가전에서 우리를 상대로 골을 넣었고, 이번 체코전에서도 득점했다. 두 선수 모두 빠르기에 역습에 주의해야 한다. 한국은 우리와 평가전에서도 역습의 전환 속도가 빨랐다. 체코전은 사실 무승부로 끝날 줄 알았는데, 6번 선수(황인범)가 어시스트하면서 골이 터졌다. 자세히 살펴볼 필요가 있다”고 호평했다.

공동 개최국인 멕시코는 한국을 상대로 홈 팬들의 응원을 등에 업고 경기를 치른다. 다만 멕시코의 열정적인 응원은 부진한 경기나 실수에 야유로 바뀌기도 한다는 점에서 또 다른 부담으로 다가오기도 한다.

아기레 감독은 “홈구장에선 어떤 상대로 이길 수 있지만, 월드컵은 어떤 일이 일어날지 모른다. 우리 선수들은 90분동안 최선을 다할 것이다. 우리의 경기력을 최대한 보여주겠다. 승점이나 순위는 그 다음이 문제”라고 힘주어 말했다.