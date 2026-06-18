‘동탄’ 규제지역 지정되나···아파트 ‘무서운’ 상승세, 1주일새 2.2% 올라

서울 아파트 가격이 거듭 오르는 가운데 경기도 화성시 동탄구는 반도체 산업 활황 영향으로 2주 연속 최고 상승률을 경신했다. 동탄구·구리시 등 경기 일부 지역이 새롭게 토지거래허가구역 등 규제지역으로 지정될 가능성이 거론된다.

한국부동산원이 18일 발표한 주간 아파트가격 동향을 보면, 6월 셋째주(15일 기준) 서울 아파트 가격은 0.27% 상승했다.

성북구 0.4%, 동대문구 0.35%, 서대문구 0.31% 등 부도심뿐만 아니라 주변부 상승세도 가파르다. 은평구가 0.37% 올랐고, 구로구(0.39%)와 도봉구(0.38%)의 상승폭도 큰 편이다.

강남구 0.31%, 송파구 0.28%, 서초구 0.2% 등 강남 3구도 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료로 매물 출회 효과가 사라진 5월 중순 이후 계속 오르는 중이다.

경기에선 ‘삼전닉스(삼성전자+하이닉스)’ 호조를 누리는 동탄구가 최고 상승률 기록을 연이어 새로 쓴 데 이어 상승세가 다른 지역으로 점점 더 확산되고 있다.

동탄구는 2.22% 올라 종전 최고 상승률이었던 그 전주 1.98%를 뛰어넘었다. 서울과 수도권을 합쳐 2012년 5월 주간 가격 통계 작성 이래 역대 5번째로 높은 상승률이다.

동탄에선 최근 상승세에 기대, 호가가 더욱 오르는 추세를 보이며 규제 임박설이 나오자 전세끼고 사두려는 투자 수요도 몰리는 양상이다.

용인시 수지구도 0.44% 상승해 그 전주 0.16%에 비해 상승폭이 눈에 띄게 커졌다. 용인시 기흥구와 화성시 병점구도 각각 0.31%, 0.43% 올라 그 전주 0.13%, 0.25%보다 큰 폭으로 상승했다.

상승세는 성남시 분당구(0.49%)·중원구(0.46%), 안양시 동안구(0.45%), 수원시 영통구(0.34%)에서도 뚜렷했다. 올해 들어 급격하게 오르기 시작한 구리시도 0.29%로 상승세를 이어갔다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “반도체 산업 종사자들이 출퇴근하기 편하고, 10억원 이하 아파트가 밀집된 기흥구·병점구 등 연관 지역의 매수세를 자극하면서 가격 상승폭이 확대되고 있다”고 분석했다.

동탄구·기흥구·구리시처럼 가격 상승폭은 현저하게 큰 지역을 정부가 추가 규제지역으로 지정할 가능성이 있다는 관측도 나온다. 이 지역들은 지난해 10·15대책에서 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 지정되지 않아 대출규제 등을 받지 않고 있으며 이른바 전세낀 매매인 갭투자도 가능한 상태다.

조정대상지역·투기과열지구 지정의 주요 근거는 최근 3개월 간 주택가격 상승률과 물가상승률 비교치다. 부동산원 월간 주택가격 동향 자료를 보면 지난 3~5월 동탄구의 주택가격 상승률은 3.85%이다. 기흥구는 2.57%, 구리시는 3.53%이다. 모두 경기도 소비자물가 상승률 1.38%를 뛰어넘는다.

규제지역으로 지정되면 주택담보대출비율(LTV)이 무주택은 기존 70%에서 40%로 강화되고 2억원~6억원 한도가 설정되며 유주택자는 아예 대출이 금지된다.

다만 청약경쟁률, 전국 평균 주택보급률·자가보유율 등 정량적 조건과 주택시장 분위기 등 정성적 조건도 함께 고려해 결정한다. 10·15대책 효과 등을 놓고 정부 내 치열한 논쟁이 예상된다.