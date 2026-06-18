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본문 요약

삼성이 지방 거주 미취업 청년들을 대상으로 한 직무교육을 진행하는 프로그램을 새로 시작한다.

삼성은 18일 비수도권 취업 준비 청년 1000명을 선발해 직무 교육을 진행하는 '청년희망배움터'를 신설하한다고 밝혔다.

모집 기간은 다음달 19일까지로, 만 34세 이하 비수도권 취업 준비 청년은 누구나 지원 가능하다.

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삼성, 비수도권 미취업 청년 1000명에 직무교육

입력 2026.06.18 16:46

  • 김유진 기자

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삼성, ‘학력 제한 철페’ 열린 채용도 30년 넘게 유지

삼성이 지방 거주 미취업 청년들을 대상으로 한 직무교육을 진행하는 프로그램을 새로 시작한다.

삼성은 18일 비수도권 취업 준비 청년 1000명을 선발해 직무 교육을 진행하는 ‘청년희망배움터’를 신설하한다고 밝혔다.

모집 기간은 다음달 19일까지로, 만 34세 이하 비수도권 취업 준비 청년은 누구나 지원 가능하다. 교육생 1000명은 충청·호남·경북·경남 등 전국 4개 권역에서 선발된다. 교육 과정은 전자·IT제조 기술자, 공조냉동 기술자, 선박제조 기술자, 중장비 운전 기능사, 온라인 광고·홍보 실무자, 제과제빵 기능사 등 6개 직무 분야로 구성된다.

이번 사업은 산업통상부와 고용노동부가 주관하는 청년 직무역량 강화·취업 지원 사업인 ‘K-뉴딜 아카데미’에 동참하는 차원에서 마련됐다. 하헌재 삼성전자 DS사회공헌단 상무는 “청년들의 취업 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 삼성은 1995년부터 공채에서 학력 제한을 철폐하는 ‘열린 채용’을 30년 넘게 유지해 오고 있다. 최근 5년간 삼성의 공채 전형에 지원한 고졸 및 전문대 출신 인력은 수천 명에 달하며, 이렇게 입사한 직원들이 반도체와 완제품 등 핵심 사업 및 주요 관계사에서 일하고 있다. SK하이닉스도 전날 신입사원 수시채용에서 학력 제한을 철폐한다고 발표했다.

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