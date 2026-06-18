코스피 눈높이, 이제 ‘1만피’···사상 첫 9000 돌파

코스피 지수가 18일 사상 처음으로 9000선을 돌파했다. 지난달 26일 8000선을 넘어선 지 불과 16거래일 만이다. 올해 상반기 코스피 상승률은 115%로 전세계 주요국 중 1위를 기록하는 등 반도체주 랠리에 힘입어 코스피 1000 단위 상승 속도가 한층 가팔라지고 있다. 증권가에서는 코스피가 올해 안에 1만 고지를 밟을 것이란 전망이 잇따른다.

코스피는 이날 전장 대비 199.60포인트(2.25%) 오른 9063.84에 거래를 마쳤다. 이날 8884.92로 상승 출발한 코스피는 오후 들어 9000선을 넘어선 뒤 장 마감 직전 9100선까지 치솟았다가 9000선에서 마감했다.

지난 17일(현지시간) 열린 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리인상을 예고하는 목소리가 부각돼 뉴욕증시가 하락 마감했으나 코스피는 이에 흔들리지 않고 6거래일째 상승세를 보였다.

코스피는 올해 들어서만 4000포인트 넘게 급등했고 1000포인트 단위 돌파 주기도 점차 짧아졌다. 앞서 코스피는 지난해 10월27일 사상 처음 종가 기준 4000선을 넘은 뒤 불과 3개월 만인 올해 1월27일 5000선을 돌파했다. 이후 한 달 만인 2월25일 6000선을 넘어선 뒤 2개월여만인 지난 5월6일 7000선을 돌파했고 같은 달 26일 8000선에 닿았다.

이날 유가증권시장에선 외국인이 1조2710억원 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 반면 개인과 기관은 각각 3753억원, 7779억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.

한국거래소에 따르면 코스피 시장 시가총액은 이날 사상 최대치인 7413조원에 달했다. 국내 증시 전체 시가총액은 전날 기준 미국, 중국, 일본, 홍콩, 대만, 인도, 캐나다에 이어 7위을 기록했다. 올해 상반기(1~6월) 코스피 상승률은 115.1%로, 주요 20개국(G20) 중 1위를 차지했다.

이날 증시 상승의 주역은 반도체주였다. 삼성전자는 전장 대비 4.62% 오른 36만2500원에, SK하이닉스는 6.51% 오른 268만5000원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 장중 처음 270만원을 넘어섰고 두 종목 모두 종가 기준 사상 최고가를 기록했다.

이경민 대신증권 연구원은 “6월 FOMC에서 4회 연속 기준금리를 동결하며 시장의 예상과 크게 다르지 않았다는 점에서 시장에 미치는 충격은 제한적이었다”며 “외국인 기관의 수급이 집중되며 반도체, IT(정보기술) 업종 상승폭이 뚜렷했다”고 말했다.

증권가에서는 코스피가 연내 1만선에 도달할 것이란 전망이 잇따랐다. DB증권과 대신증권은 코스피가 올해 최대 각각 1만1700, 1만1500까지 오를 것으로 전망했다. 유진투자증권은 1만400, 하나증권은 1만380, KB증권은 1만500을 최대 상단으로 제시했다. 글로벌 투자 은행(IB) JP모건과 모건스탠리는 강세장 시나리오에서 각각 1만 달성이 가능할 것으로 예상했다.

유종우 한국투자증권 리서치센터장은 “반도체 실적 개선을 고려하면 코스피 1만포인트 달성도 가능하다”며 “증시 변동성이 커지고 개인 투자자 심리가 불안하더라도 글로벌 반도체 업황 호조를 예상하는 외국인이 매수해 추가 상승이 가능하다”고 말했다.