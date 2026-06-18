51개 대학 청년 연극인 한자리에… 제34회 젊은연극제 개막

7월 5일까지 총 64개 공연 대장정 돌입 8개 섹션 다채로운 연극 축제 펼쳐져

한국 연극계를 이끌 청년 연극인들의 축제인 ‘제34회 젊은연극제’가 지난 7일 서울 숭의여자대학교 숭의음악당에서 개막식을 열고 29일간의 일정에 돌입했다.

한국대학연극학과교수협의회가 주최하고 젊은연극제 집행위원회가 주관하는 이번 축제에는 전국 51개 대학이 참여한다. 오는 7월 5일까지 총 64편의 공연과 다양한 부대행사가 이어질 예정이다.

이날 개막식은 숭의여자대학교 연기예술과 교수로 재직 중인 배우 하희라의 환영 인사로 시작됐다. 특히 올해는 백범 김구 탄생 150주년을 맞는 해로, 김구 선생이 강조했던 ‘높은 문화의 힘을 가진 나라’를 이끌어갈 미래 예술인들이 독립운동의 정신이 깃든 숭의여대에 모였다는 점에서 의미를 더했다.

행사에는 한국연극협회와 서울연극협회 등 주요 문화예술 단체 관계자들과 서울문화재단, 우리은행 등 후원기관 관계자들이 참석했다. 또한 축제에 참가하는 연극 전공 대학생 1000여명이 객석을 가득 메우며 뜨거운 열기를 보여줬다.

박현순 한국연극협회 이사장은 축사를 통해 “젊은 청년들의 뜨거운 열기에 깊은 감동을 받았다”며 “미래 문화예술계를 이끌 학생들을 위한 실질적인 지원 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다. 이어 참가 학생 가운데 우수 인원을 선발해 해외 연수 기회를 제공하겠다고 약속해 큰 호응을 얻었다.

이번 개막식의 총연출을 맡은 김한아 숭의여대 교수는 “학생 대표단과 집행위원회, 스태프, 각 학교 참가자들이 모두 무대에 올라 함께하는 화합의 장을 만들고자 했다”고 말했다. 실제로 참가 대학들이 릴레이 형식으로 학교 깃발을 들고 무대에 오르는 순서는 이날 개막식의 하이라이트로 꼽혔다. 각 대학의 깃발이 하나둘 모여 무대를 가득 채우는 장면은 청년 연극인들의 연대와 열정을 상징적으로 보여줬다.

김정근 집행위원장은 “학생들이 뿜어내는 에너지는 늘 신선한 감동을 준다”며 “이번 축제가 더욱 의미 있는 교류의 장이 될 수 있도록 학생들의 입장에서 고민하고 지원하겠다”고 말했다.

올해 젊은연극제는 총 8개 섹션으로 구성된다. ‘한중일 문화교류의 해’를 맞아 중국 희곡을 집중 조명하는 ‘YTF 포커스(FOCUS)’, 셰익스피어와 체홉, 브레히트 등 세계 고전 명작을 선보이는 ‘YTF 클래식(CLASSIC)’, 15분 릴레이 형식의 공연을 선보이는 ‘YTF 프로젝트(PROJECT)’ 등이 대표 프로그램이다.

이 밖에도 일본·중국 참가팀과 교류하는 ‘한중일 대학 연극 네트워킹 리셉션’, 예술계 기부를 연계한 ‘러닝&플러깅 기부 챌린지’, 무대 실기 중심의 학술 세미나 ‘무대에서 살아있는 몸’ 등 다양한 부대행사가 마련된다.

제34회 젊은연극제 공연 예매는 투더문, 플레이티켓, 놀티켓 등을 통해 가능하다.