경찰 밀쳐 뇌진탕 입힌 민주노총 조합원 구속영장 신청

내포신도시 아파트 건설현장서 양대 노총 대치 지게차 계약 갈등 속 경찰관 1명 부상

충남 내포신도시의 한 아파트 신축 공사 현장에서 양대 노총 조합원 간 충돌이 발생해 이를 제지하던 경찰관이 다치는 사고가 났다.

충남 예산경찰서는 경찰관을 밀쳐 다치게 한 혐의(공무집행방해)로 민주노총 소속 조합원 A씨(50대)에 대해 구속영장을 신청했다고 18일 밝혔다.

A씨는 지난 16일 예산군 삽교읍의 한 아파트 건설 현장에 진입하려던 한국노총 소속 지게차를 막는 과정에서 이를 제지하던 충남경찰청 기동대 소속 경찰관 B씨(30대)를 밀쳐 뇌진탕 상해를 입힌 혐의를 받는다.

B씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면 당시 현장에서는 민주노총과 한국노총 조합원들이 대치 중이었으며 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

앞서 민주노총은 지난달 초부터 해당 아파트 시공사 등을 상대로 자사 노조원 소유의 지게차 장비와 계약할 것을 요구하며 집회를 이어왔다. 이에 한국노총도 기존 계약을 유지하기 위한 맞불 집회에 나서면서 양측 간 갈등이 한 달 넘게 이어지고 있다.