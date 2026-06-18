인천서 발견된 사람 다리···경찰 “요양병원 80대 환자의 신체 일부”

인천 송도의 재활용품 공공처리시설에서 발견된 신체 일부는 인천의 한 요양병원에서 치료 받고 있는 80대 여성 환자의 다리로 확인됐다.

인천 연수경찰서는 지난 10일 송도에서 발견된 다리는 인천 중구에 있는 한 요양병원에서 치료받고 있는 환자 A씨의 신체 일부라는 국립과학수사연구원의 구두 소견을 전달받았다고 18일 밝혔다.

앞서 경찰은 A씨와 재활용품 공공처리시설에서 발견된 다리의 유전자(DNA)가 일치하는지를 국과수에 감정을 의뢰했다.

다리가 A씨 신체 일부로 확인됨에 따라 경찰은 다리가 운반 차량에 실려 송도에 있는 재활용품 처리시설까지 반입된 경위 등에 대해 조사할 예정이다.

다리를 재활용품 봉투에 버린 해당 요양병원은 지난 17일 경찰에 자진 신고했다. 이 요양병원은 애초 다리는 의료용 폐기물로 분류해 버리려고 했으나, 청소 직원이 재활용 봉투에 담아 버린 것이라고 해명하고 있다. 당뇨병을 앓고 있는 A씨는 다리가 괴사 상태인 것으로 전해졌다.

폐기물관리법에 따르면 인체 조직을 포함한 의료폐기물은 전용 용기에 담아 다른 폐기물과 별도로 수집·운반하게 돼 있다.

경찰 관계자는 “발견된 다리가 요양병원에 있는 A씨의 신체 일부로 확인된 만큼, 수술실이 없는 요양병원에서 다리가 어떻게 절단됐는지 여부와 함께 의료폐기물을 재활용품 봉투에 넣어 버린 경위 등을 조사할 예정”이라고 말했다.

앞서 지난 10일 오후 2시 28분쯤 인천 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 사전 선별과정 중 왼쪽 다리가 발견됐다.

국과수는 발견된 다리 크기는 210㎜, 무릎 바로 밑 부분부터 발뒤꿈치까지 길이 41㎝ , 키 161~165㎝ 에 성인으로 추정된다는 구두 소견을 경찰에 전달했다.

이 사건을 수사 중인 연수경찰서는 100여명의 수사 인력을 투입, 신체 유입 경로와 신원 파악 등에 대해 그동안 수사를 벌여왔다.