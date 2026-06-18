[김경의 별잇기 예술여행]의심하며 반목하고 해체하는 듯 보이는

혁신이란 뭘까? 우리가 당연하게 믿고 있던 창(세상을 보는 창)에 먼저 ‘의심’이라는 돌을 던져 금을 내는 일. 그렇게 창을 산산조각 낸 다음 더 아름답게 재구성하는 일. 심지어 그것이 더 가치 있다는 걸 알게 하는 전시가 있다. 퐁피두센터 한화의 개관전 ‘큐비스트: 시각의 혁신가들’.



그런데 우리가 흔히 ‘큐비즘’ 하면 떠올리는 피카소의 대표작 때문이었을까? 대상을 여러 각도에서 관측해 한 화면에 배치한 피카소의 초기 입체파 그림이 너무 강렬해서 카를로 로벨리 같은 당대 최고의 이론물리학자도 큐비즘은 상호작용하는 파편들만 캔버스에 나열한 채, 그 너머에 존재하는 우주 본연의 구조를 탐구하길 포기한 예술이라고 비판하게 만들었던 것 같다.



그런데 다행히도 그게 ‘오류’이고 ‘오해’라는 사실을 알게 됐다. 전시를 내 눈으로 직접 본 덕분이다. 피카소의 다중 시점이 큐비즘의 문을 연 중대한 ‘해체’의 시작이었다면, 퐁피두에서 목격한 다른 혁신가들은 각자 자기 손으로 쪼갠 파편 속에서 인간의 낡은 시각이 차마 포착하지 못했던 ‘우주의 숨은 차원과 보이지 않는 에너지’를 추적하고 있다는 걸 알았다.



특히 놀라웠던 작품은 소니아 들로네의 ‘프리즘 전기’. 로벨리 선생의 지적처럼 들로네의 캔버스 위에서 빛(광자)은 결코 멈춰 서서 관측당하는 수동적인 파편이 아니었다. 밤의 파리 거리를 밝히던 최초의 전기 가로등, 그 인공의 불빛이 공기 중의 미시적인 입자들과 격렬하게 부딪치며 사방으로 분산되는 동심원의 스펙트럼. 그것은 내 눈에 보이지 않는 광자가 주변 세계와 상호작용하며 진동하는 에너지의 궤적’ 그 자체를 시각화한 거대한 우주적 파동처럼 느껴졌다. 게다가 형태를 지워버린 자리에 색채의 리듬만으로 팽팽하게 자전하는 이 빛의 프리즘을 꼭 봐야 한다.



앙리 발랑시의 ‘엘 칸타라’도 놀랍다. 북아프리카의 거대한 협곡이라는 눈에 보이는 풍경을 해체하는 데 그치지 않고, 거친 바위산의 마티에르(질감) 아래 내재된 전자기적 에너지의 흐름과도 같은 대담한 사선과 기하학적 광선, 그리고 나무들의 배치로 만든 악보 위의 음표(Beat) 같은 시각적 운율. 그건 마치 캔버스 전체를 하나의 거대한 우주적 오케스트라로 탈바꿈시킨 작품이었다.



여기에 고전적 건축의 견고함을 산산조각 낸 장 메징거의 ‘라옹의 대성당’에 이르면, 큐비즘은 아인슈타인이 말한 ‘시공간의 연속성’을 획득한 것처럼 보인다. 단 하나의 고정된 소실점 대신, 성당과 마을 주변을 걸어 다니며 축적된 관찰자의 다중적 시선들이 마치 흐르는 시간과 하나로 묶인 다차원의 패브릭처럼 느껴진다.



결국 이 혁신가들이 산산조각 낸 것은 사물이나 세계의 외형이 아니라, 우리 인간의 낡고 게으른 지각 방식이자, 우리가 헛된 우상처럼 잘못 믿고 있던 확신의 유리창이었다. 그 견고한 허상을 거침없이 해체하고 나니, 그 파편의 틈새로부터 저마다의 시점과 생명력을 획득한 작고 풋풋한 소우주들이 눈부시게 쏟아져 나왔다. 혁신을 통한 소우주들의 스펙트럼을 한곳에 모아두고 더 나은 세상을 위해 조화롭게 공존하게 만드는 일. 그건 한창 의심하며 반목하고 해체하는 듯 보이는 위기의 한국 민주 정치가 가야 할 방향이기도 하다.

