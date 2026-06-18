[정지아의 선물]고창 수박

며칠 전 이른 아침, 친한 고창 농부에게서 전화가 왔다. 백 평 논에 모를 심느라 한동안 연락이 뜸했더랬다.



누님. 이따 한수 성이 수박 배달 갈 것이요이. 한 시 덩이먼 묵고 남겄지라?



한수는 수원 사는, 나와 고창 농부의 친구다. 수원 사람이 고창에 들러 구례까지 수박을 배달한다는 것이었다. 올해 하우스 수박 농사를 짓는다더니 벌써 출하할 때가 된 모양이었다.



그냥 사 먹을게. 배달하느라 기름값이 더 들겠다.



아이가. 글먼 쓰가니. 동상이 수박 농사를 지섰는디 노놔 묵어야제.



수박 농사를 짓긴 했으나 밭뙈기로 넘긴 터라 겨우 저 먹을 거나 몇 통 얻었단다. 지인들 생각에 저도 몇 통 샀다나. 뭐 하러 돈 주고 사냐고 타박했더니 제가 사면 더 싸다며 웃어넘겼다. 그렇게 수박 농사 지은 고창 농부가 저도 돈 주고 사 수원 친구를 통해 보낸 고창 수박 세 통을 우리 집에서 받아먹었다. 참으로 아이러니한 유통 경로를 거쳐 구례에 당도한 수박은 한 통에 십 킬로가 넘었다. 수박 한 통은 집주인에게, 다른 한 통은 친한 언니에게 드리고 나머지 한 통은 나와 혼자 사는 이웃이 나눠 먹었다. 어찌나 큰지 아직도 냉장고에 절반 가까이 남아 있다. 역시 수박은 고창 수박, 달고 맛났다. 수박을 먹는 내내 고창 농부의 마지막 말이 떠올라 실실 웃었다. 한수 성은 여섯 통인디 누나는 시 통이라고 서운해하든 마소이. 한수 성은 인심 쓸 디가 많응게. 나는 세 통만 준 게 못내 마음에 걸린 모양이다.



백 마지기 논농사가 본업인 고창 농부는 땅이 넓은 고창에 살아 그런가 손이 크다. 어느 해 겨울인가. 배추를 트럭 가득 싣고 왔다. 동네 사람 다 불러 모아 가져가고 싶은 만큼 가져가라 했다. 겨울 배추를 얼마나 먹겠는가. 다들 원하는 만큼 가져갔는데도 배추가 반 트럭도 넘게 남았다. 도로 가져가라 하기도 그렇고 어쩌자고 이렇게 많이 가져왔느냐 타박을 했더니 고창 농부가 씩 웃으며 말했다.



워매. 사람 입만 입이다요? 달구새끼덜이 배추를 월매나 좋아허는디라.



그해 겨울, 배추값이 비쌌던가 쌌던가, 아무튼 우리 동네 닭들까지 배추로 배를 채웠다. 고창 농부 덕분에 구례 우리 집까지 모든 게 풍족하다. 손 큰 고창 농부는 명절이면 저희 아버지 때부터 대놓고 먹는다는 영광 굴비를 한 두름 보내고, 꽃게 철이면 섬 친구가 직접 잡았다는 급랭 꽃게를 한 박스 보낸다. 그뿐인가. 오징어 철에는 역시 제 친구가 잡은 급랭 오징어, 김장철에는 늙은 어머니가 손수 담근 김장김치 이십 킬로 한 박스, 요맘때면 제집 뒤란에서 캔 죽순 한 박스, 가을이면 제가 농사지은 쌀 한 가마, 때로는 인삼 농사 짓는 친구 밭에서 주워왔다는 인삼 한 박스, 고창에서 구례로 오는 택배를 일일이 기억할 수도 없을 지경이다.



고창 농부만 인심이 좋은 게 아니다. 그의 부모님도 손이 터무니없이 크다. 언젠가 고창 농부 아버지가 우리 집 뒤에 벌통을 갖다 놓은 적이 있다. 어쩌다 한번 들러 벌통 청소나 했으니 의심할 나위 없는 진짜 꿀이다. 없는 솜씨로 반찬을 두어 번 해드렸다. 귀한 작가 선생이 손수 음식을 해줬으니 가문의 영광이라며 다음번 올 때 무를 두 자루나 가져왔다. 우리 동네 사람들 원껏 가져가고 남은 무는 죄 노인정에서 밥해 먹는 언니에게 보냈다. 그 집 어머니가 김장김치를 보내기 시작한 게 그 무렵부터다. 새우만 한 마음을 고래만 한 마음으로 되돌려주는 사람도 있다는 것을 그때 알았다.



일찍이 우리 엄마는 그랬다. 내 고향은 골이 좁아 사람들 마음도 좁다고. 그래서 그런가 고창 농부네만 한 스케일을 내 고향에서는 보지 못했다. 고창 농부가 유독 잘살아 그런 것도 아니다. 땅은 많으니 땅부자라 할 수 있을지 모르겠다. 그러나 땅을 팔지 않는 한 현찰이 없다. 저렇듯 성실하고 마음 넓은 농부들의 주머니가 두둑한 날은 정녕 오지 않으려나? 제 농사만으로는 입에 풀칠하기 어려워 고창 농부는 모내기 끝낸 지금 또 트랙터를 몰고 남의 일을 다닌다. 하우스 농사 밭뙈기로 넘긴 바람에 인심 베풀지 못한 게 마음에 걸려 노지에 또 심었다는 수박도 돌보면서. 부디 올해는 봄부터 가을까지 땅에 흘린 땀만큼 고스란히 돌려받기를. 고창 농부뿐만 아니라 이 땅의 모든 농부들이!