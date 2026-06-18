“월드컵 중계 차질 없어야”…방미통위, JTBC 사태 점검반 가동

JTBC의 회생절차 신청과 관련해 방송미디어통신위원회(방미통위)가 점검반을 꾸려 상시 모니터링에 나섰다. 일부 위원들 사이에서는 JTBC 대표를 불러 의견을 듣는 청문회가 필요하다는 목소리도 나왔다.

김종철 방미통위 위원장은 18일 전체회의에서 “이번 월드컵 주관 방송사인 JTBC가 채무불이행에 이어 회생을 신청했다”며 “기업의 재무적 위기로 국민의 시청권이 침해되는 일은 결코 있어서는 안 된다”고 밝혔다.

이어 “월드컵 방송에 차질이 발생하지 않도록 면밀히 살펴보겠다”며 “사무처에 점검반을 구성해 상시 모니터링을 하고 있고, JTBC와 긴밀히 의사소통하며 자료 제출 협조를 구하고 있다”고 말했다.

앞서 최수영 위원이 JTBC의 유동성 위기와 자산 매각, 최대주주 변경 가능성 등이 제기되고 있다며 위원회 차원의 대비 필요성을 제기한 데 따른 것이다. 최 위원은 “JTBC가 회생법원에 제출한 자료를 위원회도 받아야 한다”며 “각각의 시나리오를 준비해 대처 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

이상근 위원도 “위원회 위상 재정립을 위해서라도 사장을 직접 불러 의견을 들어볼 필요가 있다”며 JTBC 대표이사 청문회를 제안했다. 반면 윤성옥 위원은 “상황을 예의주시해야겠지만 지나치게 위기를 부각하는 것도 경계해야 한다”고 말했다.

JTBC는 현재 방미통위의 재승인 심사를 받고 있다. 김 위원장은 지난 15일 기자간담회에서 “JTBC는 하반기 재승인 절차를 밟아야 하는 대상”이라며 “재무·기술 분야 평가를 주목해서 살펴볼 것”이라고 밝힌 바 있다.