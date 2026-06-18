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본문 요약

미셸 스틸 주한 미국대사 후보자의 인준안이 미 연방 상원을 통과했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 4월13일 스틸 후보자를 공식 지명했다.

상원 인준을 통과한 스틸은 트럼프 대통령의 임명과 한국 정부의 아그레망을 받아 공식 부임하게 된다.

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미셸 스틸 주한 미대사 후보…상원 인준 통과, 곧 부임할 듯

입력 2026.06.18 20:07

수정 2026.06.18 20:09

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  • 배시은 기자

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미셸 스틸 주한 미대사 후보…상원 인준 통과, 곧 부임할 듯

미셸 스틸 주한 미국대사 후보자(사진)의 인준안이 미 연방 상원을 통과했다. 상원은 17일(현지시간) 본회의에서 스틸 후보자의 인준안을 표결에 부쳐 찬성 55표, 반대 39표로 가결 처리했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 4월13일 스틸 후보자를 공식 지명했다. 상원 인준을 통과한 스틸은 트럼프 대통령의 임명과 한국 정부의 아그레망(주재국 임명 동의)을 받아 공식 부임하게 된다.

주한 미국대사직은 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 후 1년5개월 가까이 공석으로 있었다. 스틸이 부임하면 성 김 전 대사(2011~2014년 재임)에 이어 두 번째 한국계 주한 미국대사가 된다. 한국계 여성으로서는 처음이며 하원의원 출신으로서도 최초다.

한국계 미국인인 스틸은 1955년 서울에서 태어났으며 1975년 미국에 정착했다. 그의 부모는 6·25전쟁 당시 북한을 탈출해 부산으로 피란한 실향민이다. 그는 지난달 20일 열린 인준청문회에서 “부모님이 북한의 각기 다른 곳에서 한국으로 내려왔고 참전용사들 덕분에 한국에서 만나 내가 여기 있을 수 있었다”고 말했다.

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