앤트로픽 CEO “분열의 유혹에 저항해야”

아모데이, G7 회동서 협력 강조 정상들에 “AI 모델 접근 제도화”

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 주요 7개국(G7) 정상들에게 첨단 인공지능(AI) 모델 배포와 관련, “분열의 유혹에 저항해야 한다”고 밝혔다. 샘 올트먼 오픈AI CEO를 비롯해 구글 딥마인드, 프랑스 AI 기업 미스트랄 등 글로벌 AI 기업 경영진들도 국제협력의 중요성을 강조했다.



아모데이 CEO는 지난 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의의 비공개 회동에서 AI의 악용을 막으려는 각국의 노력에 공감한다면서도 민주주의 국가들이 협력해야 한다고 말했다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.



최근 미 행정부가 앤트로픽의 최첨단 AI 모델 ‘미토스5’ ‘페이블5’에 대해 외국 기관과 국적자가 접근하지 못하도록 하는 수출통제 지침을 발표한 것을 우회 비판한 것으로 풀이된다.



아모데이 CEO는 G7 정상들에게 최첨단 AI 모델에 대한 접근을 제도화하고, 칩 등 핵심 요소에서 중국을 배제하는 거래에 관한 국제협력이 필요하다고도 했다.



회동에는 도널드 트럼프 미국 대통령 등 각국 정상과 글로벌 테크기업 경영진들이 참석했다. 올트먼 CEO와 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO 등도 국제협력을 강조하며 미국 주도로 AI에 관한 규칙과 표준을 만들 것을 제안한 것으로 알려졌다 미국 정부의 미토스5, 페이블5 차단 조치는 이번 G7 회의의 ‘뜨거운 감자’로 다뤄졌다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 미국을 포함한 G7 정상들과의 논의가 유익했다면서도 첨단 AI 모델을 어떻게 다룰지에 대한 결론은 내지 못했다고 전했다. 미국과 유럽연합(EU)은 최첨단 AI 모델에 대한 우선 접근권을 제공하는 방안에 관한 논의를 시작했다.



크리스 차우리 앤트로픽 인터내셔널 총괄은 전날 서울에서 연 기자간담회에서 “조만간 수출통제 조치는 해소될 것으로 본다”고 말했다.

