아우라



2000년부터 문예지에 발표한 ‘아우라 1·2·3’에서 이어진 작가의 ‘아우라’ 서사 완결편. 인간이 삶의 속박에서 벗어나 자유로 나아가는 여정을 그린다. 저자는 1981년 조선일보 신춘문예로 등단해 이상문학상, 동인문학상 등을 수상했다. 최수철 지음. 문학과지성사. 1만9800원



나를 균열내기



마르그리트 뒤라스, 조르주 페렉 등 프랑스 작가들의 문장과 삶을 따라가며 문학을 읽는 행위가 삶을 새롭게 감각하는 일이 될 수 있음을 보여주는 책. 저자는 아니 에르노의 작품을 한국에서 가장 많이 번역한 프랑스 문학 번역가다. 신유진 지음. 한겨레출판. 1만7000원



림보에서의 축지법



<돈덴>으로 ‘2025 올해의 출판만화’를 수상한 작가의 첫 에세이. 도쿄에서 만난 남자 나카무라를 사랑하면서도 생각의 간극을 좁히지 못하고 고민했던 경험 등 일본과 한국을 무대로 한 열여섯 편의 에세이와 열네 점의 삽화가 실렸다. 만리포 지음. 녹스. 2만원



장구한 파멸



“공상할수록 나는 지워진다/ 공상은 근본적으로 슬퍼서/ 나는 기원 없이 지워진다/ 그러므로 나는 일생을 바쳐 공상하는 중이다”(‘누설’ 중). 1994년 등단한 시인의 여덟 번째 시집. 기계적 신성에 지배된 현대 사회에서 인간다움의 보존 방법을 묻는다. 윤의섭 지음. 민음사. 1만3000원



햇빛 반사 유희



청춘의 현실과 슬픔을 구체적이고 솔직하게 그려내 주목받은 시인의 두 번째 시집. “빛나는 것들이/ 빛 속에서/ 빛 속에 있음을 모르고// 그 모름의 축복 속에서/ 우리는 모두/ 평범함을 누리고 있다”(‘밤가시마을’ 중). 시 43편과 에세이가 실렸다. 조성래 지음. 현대문학. 1만2000원