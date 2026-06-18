[새책]유럽 1815-1914 外

유럽 1815-1914



나폴레옹 전쟁이 종결된 1815년부터 1차 세계대전이 발발한 1914년까지 유럽 문명을 돌아본다. 민주주의 가치와 과학 기술이 약진했지만, 참혹한 노동 착취가 벌어진 복합적인 시기였다. 1504쪽에 달하는 방대한 분량이다. 리처드 J 에번스 지음. 김남섭 옮김. 이데아. 7만6000원



일본 책방 도감



건축가가 일본 전역의 개성 넘치는 책방, 도서관 44곳을 찾았다. 사방 80㎝의 초소형 도서관, 외양간을 개조한 책방, 전국을 누비는 북트럭까지 다양한 곳이다. 정밀하게 실측한 도면과 세밀한 일러스트로 공간의 디테일을 담았다. 마사키 데쓰야 지음. 백운숙 옮김. 윌북. 2만3000원



한글, 불편한 진실



자랑스러운 문화유산인 한글 창제의 이면을 돌아본다. 세종이 백성의 언로를 막은 부민고소금지법을 제정하는 등 애민 정신과 동떨어진 행보를 보였다는 기록을 들춘다. 한글 창제로 덕을 본 것은 백성이 아니라 사족 계급이었다고 본다. 강명관 지음. 푸른역사. 2만5000원



비인간



오늘날 사유와 실천에서 시간이 어떻게 종합되고 있는지 묻는다. 이를 통해 데이터화되지 않는 것, 현시할 수 없는 것들을 이야기한다. 신체 없는 사유, 기억을 응축한 물질 등 저자의 주요 개념을 엿볼 수 있다. 장 프랑수아 리오타르 지음. 이승현·안소현 옮김. 이비. 2만7000원



부의 갈림길



지정학적 분쟁, K자 경제, 신임 연준 의장의 취임, 인공지능(AI) 혁명, 달러 패권의 향방 등 세계 경제의 판도를 뒤흔들 변수들을 짚는다. 단순한 재테크 기법을 전하는 대신 세계 경제에 영향을 줄 거시적 균열을 포착하고 숨은 의미를 살핀다. 오건영 지음. 포레스트북스. 2만7000원