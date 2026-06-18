[그림책]불안을 붙잡고 있지 마…완벽하지 않아도 괜찮아

토끼 씨의 완벽한 가방 송미경 지음·마리아 라모스 그림 봄볕 | 44쪽 | 1만7000원

여기 늘 무언가를 챙기며 살아가는 토끼씨가 있다. 토끼는 자기 전 가방을 정리한다. 가방 안에 당장 필요한 것과 갑자기 필요해질지도 모를 것, 꼭 필요한 것과 꼭 필요하진 않지만 갖고 다니면 왠지 든든해지는 것, 웃긴 것, 자랑스러운 것, 기분이 조금 나아지는 것들을 넣고 다닌다. 누군가에게 줄 만한 물건도 챙긴다. 노트와 필통을 늘 챙기고 필통 속엔 연필심이 부러질 경우를 대비해 연필 세 자루가 들어 있다. 볼펜도 닳거나 고장 날 수 있으므로 세 자루, 색연필은 다른 여러 가지 이유로 153색. 이것저것 넣어 꾸리다 보면 짐은 늘 산더미다.



어느 날 세찬 비를 뚫고 여우 집에 놀러 간 토끼는 가방이 보이지 않음을 깨닫고 여우와 다투게 된다. 날씨에 맞춰 채비하고 달리는 바람에, 배에 타서는 배가 가라앉을까 걱정하느라, 내려서는 여우가 선물한 바이올린 케이스를 드느라 가방을 미처 떠올리지 못했다. 친구의 대접에 만족하던 토끼는 여우 탓을 하기 시작했고, 여우는 서운한 마음에 맞받아친다.



다음날에도 비는 그치지 않았고 여우 집에서 토끼는 꽤 오래 지내야 했다. 그런데 당연하게도 그날들은 토끼에게 “아주 완벽한 나날은 아니었으나 가방이 있던 날보다 못할 것도 없는 날들”이었다.



책은 토끼의 과하다 싶은 준비성을 유쾌하게 그려내고, 사랑스러운 장면들 사이로 마음속 불안과 타인과의 관계에서 싹트는 감정을 돌아보게 한다. ‘만약’이라는 가정은 끝없다. ‘완벽’이라는 단어를 붙들고 살면 이로울 게 없음을 알지만 미련 없이 놓아버리기엔 불안하다. 그렇게 살다 보면 때로 의도치 않게 ‘가방 없이’ 사는 날이 찾아오고, 지내보면 완벽한 대비 없이도 꽤 괜찮은 날들이 있다. 완전한 이해는 불가능하고 오해는 빈번하며 내 실수를 남 탓으로 돌리는 일은 쉽다. 그럼에도 서로 연결되길 포기하지 않는 토끼와 여우를 보며 이 그림책의 무게를 떠올린다.