한강 수영장·물놀이장 6곳 19일 개장

잠원 수영장은 공사로 운영 안 해

여름철을 맞아 서울 한강 야외수영장과 물놀이장 6곳이 19일 동시에 개장한다.



서울시는 오는 8월30일까지 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장을 운영한다고 18일 밝혔다. 잠원 수영장은 자연형 물놀이장 조성 공사로 올해는 열지 않는다.



한강 야외수영장과 물놀이장은 도심 한가운데 있어 접근성이 좋은 데다 한강을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있어 해마다 많은 시민과 관광객들이 찾는다. 지난해 방문객은 55만2003명에 달했다.



운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 다음달 3일부터 8월30일까지는 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·난지 물놀이장 개방 시간을 오후 10시까지 연장한다.



피서를 위한 특화 프로그램도 마련했다. 뚝섬 수영장에서는 야간 통기타 연주회와 오케스트라 공연을 연다. 난지 물놀이장에서는 ‘한강뮤직 퐁당’ 콘서트를, 잠실 물놀이장에서는 줄타기 체험 및 공연 ‘한강얼水(수)! 퐁당’을 진행한다.



수영장 이용 요금은 어린이 3000원·청소년 4000원·성인 5000원이다. 물놀이장 요금은 어린이 1000원·청소년 2000원·성인 3000원이다. 6세 미만은 무료로 이용할 수 있다. 다둥이행복카드 소지자와 65세 이상 어르신, 장애인복지법에 따른 장애인과 보호자 1명, 국가유공자는 증빙서류를 제출하면 50% 할인받는다.



안전사고 예방을 위해 현장에는 안전요원 총 58명이 배치된다. 의무실에는 간호조무사가 상주한다. 서울시는 매일 간이 수질검사를 실시하고 매주 보건환경연구원에 정밀검사를 의뢰해 대장균 수치를 확인할 방침이다. ‘바가지요금’이 없도록 매점·휴게음식점 가격도 살핀다.



태풍·집중호우·미세먼지 경보·초미세먼지 비상저감조치 발령 등 기상·공기 질이 악화할 경우 수영장·물놀이장 운영을 중단한다. 이용 전 기상예보와 미래한강본부 홈페이지를 확인한 뒤 방문하는 것이 좋다.



박진영 서울시 미래한강본부장은 “시민과 국내외 관광객들이 한강에서 안전하고 즐거운 여름을 날 수 있도록 수질과 안전, 가격 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

