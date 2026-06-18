‘급성심장정지’ 2명 중 1명은 집에서 쓰러졌다

올 상반기 총 1만6229건…심폐소생술 받았을 때 생존율 2.7배 높아져

급성심장정지 환자 2명 중 1명은 집에서 발생하는 것으로 나타났다. 환자가 가족이나 주변인에게 심폐소생술(CPR)을 받으면 생존율은 그렇지 않은 경우보다 2.7배 높아졌다.



질병관리청은 올해 상반기(1~6월) 발생한 급성심장정지 환자 1만6229건 가운데 1만6045건(98.9%)을 조사해 18일 발표했다. 질병청은 119구급대가 의료기관으로 이송한 급성심장정지 환자의 의무기록을 조사해 집계하고 있다.



조사 결과 급성심장정지의 주요 원인은 심근경색·부정맥 등 심인성 질환과 뇌졸중 등 질병으로, 전체의 77.6%를 차지했다. 추락·운수사고·목맴 등 질병 외 원인은 22.0%였다.



발생 장소는 가정이 47.0%로 가장 많았다. 상업시설과 도로·고속도로 등 공공장소에서 발생한 경우는 18.6%였다.



환자 생존율은 꾸준히 높아졌다. 올해 상반기 생존해 퇴원한 환자는 1501명으로, 생존율 9.4%를 기록했다. 지난해 상반기에는 9.2%였다.



근무 중인 구급대원과 의료인을 제외한 일반인이 심폐소생술을 시행한 건수는 4500건, 비중은 32.9%를 차지했다. 상반기 기준으로 지난해 30.2%, 2024년 30.2%, 2023년 29.8%였다.



심폐소생술 시행 여부에 따른 생존율 차이는 뚜렷했다. 일반인이 심폐소생술을 시행한 경우 생존율은 15.3%, 시행하지 않은 경우는 5.6%로 심폐소생술을 받은 환자의 생존율이 약 2.7배 높았다. 뇌 기능 회복률도 심폐소생술 시행군은 11.5%, 미시행군은 3.3%로 3.5배 차이를 보였다.



질병청은 심정지 환자의 생존 가능성을 높이기 위해서는 목격자의 신속한 초기 대응이 중요하다고 강조했다. 심정지 환자를 목격하면 즉시 119에 신고한 뒤 구급대가 도착할 때까지 심폐소생술을 시행해야 한다. 주변에 있는 자동심장충격기(AED)를 적극적으로 활용하면 큰 도움이 된다.



임승관 질병관리청장은 “환자 생존에 결정적인 역할을 하는 심폐소생술의 중요성이 다시 한번 확인됐다”며 “국민 누구나 응급상황에서 적절히 대응할 수 있도록 심폐소생술 교육과 홍보를 지속해서 강화하겠다”고 밝혔다.

