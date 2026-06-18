과달라하라는 지금 ‘셧다운’…응원 위해 모두 ‘멈춤’

주 정부, 휴교령·관공서 단축 근무 지역 행정 전면 조정해 열기 띄워 “도시 전체가 하나의 경기장 돼”

멕시코가 북중미 월드컵 조별리그 한국전을 앞두고 지역 전체 ‘셧다운’으로 응원 열기 띄우기에 나섰다. 경기가 열리는 과달라하라 지역에 학교 휴교령이 내려졌고, 공공기관 근무시간까지 조정됐다. 멕시코 승리를 위해 지역사회 시스템이 전면 재편되는 등 분위기가 뜨겁게 달아오르고 있다.



18일 멕시코 현지 매체 엘 피난시에로, 엘 우니베르살 등에 따르면 멕시코 할리스코주 정부가 한국전이 열리는 19일 관내 학교에 휴교령을 내렸다. 파블로 레무스 주지사는 “대표팀이 월드컵을 치르는 역사적 순간을 시민들이 함께 공유할 수 있도록 하기 위한 결정”이라며 “학생과 교사, 가족이 경기를 온전히 경험할 수 있어야 한다”고 밝혔다. 경기가 열리는 과달라하라를 관장하는 할리스코주는 경기장 주변 교통 정체를 방지하고, 전 국민적인 응원 에너지를 결집시키기 위해 휴교령을 결정했다. 현지 언론은 “교육이 월드컵 경기 일정에 맞춰 조정된 드문 사례”라고 평가하며, 축구가 사회 시스템 일부에 직접 영향을 미친 상징적 장면이라고 전했다.



휴교와 함께 공공기관 운영 방식도 바뀌었다. 경기 전날부터 수도 멕시코시티와 과달라하라 관공서들이 조기 퇴근 및 단축근무에 돌입했다. 경기 당일에는 필수 인력을 제외한 전 공무원 원격근무가 강제 적용된다. 현지 매체 TUDN은 “오직 대표팀의 원활한 이동과 압도적인 홈 분위기 조성을 위한 연방 정부 차원의 총력전”이라고 배경을 설명했다. 민간 부문에서도 탄력근무가 확산하는 분위기다.



경기 개최 도시 과달라하라는 이미 사실상 ‘월드컵 결전 올인’ 모드로 돌입했다. 주요 광장과 상업지구에는 대형 스크린이 설치되고 팬 존이 확대 운영되며, 거리 응원 준비가 본격화됐다. TUDN은 “도시 전체가 하나의 경기장처럼 기능하는 상황”이라고 전했다.



멕시코는 이날 한국을 꺾으면 사실상 A조 1위가 될 수 있다. 이미 현지 분위기는 최고조다. 멕시코 대표팀이 과달라하라 공항에 입성할 당시 수천명의 인파가 운집해 도심 전체가 마비됐으며, 선수단 호텔 주변은 밤새도록 홈팬들의 응원가로 가득 찼다. 홍명보호는 멕시코 홈관중의 일방적인 응원과 이미 후끈 달아오른 도시 분위기와도 싸워야 하는 셈이다.

