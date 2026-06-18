19일 점심 메뉴는 ‘타’도 멕시‘코’…‘고공 폭격’으로 잡는다

195㎝ 몬테스 결장…김민재·조규성 압도 ‘2차전 징크스’도 탈출

프리킥·코너킥 찬스 땐 ‘비장의 무기’ 세트피스로 득점 노려볼 만

멕시코 최장신(195㎝) 수비수 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)는 한국전에 결장한다. 가뜩이나 작은 편에 속하는 멕시코 높이가 더 낮아졌다. 한국은 고공축구로 멕시코를 격파할 기회를 잡았다.



홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코와 만난다. 한국이 나란히 1승을 챙긴 멕시코를 잡는다면 사실상 A조 1위를 결정지을 수 있다. 또 역대 월드컵에서 단 한 번도 승리하지 못했던 2차전 징크스를 깨면서 최초의 본선 조별리그 2연승이라는 새 역사까지 쓸 수 있다. 홍 감독은 멕시코전을 앞두고 “지난해 9월 멕시코와 평가전(2-2 무)을 치른 것이 큰 도움이 됐다”면서 자신감을 내비쳤다.



비공개 훈련에서 위치에 따라 꼼꼼하게 점검하고 다듬었던 세트피스가 비장의 무기다. 멕시코는 몬테스의 퇴장으로 190㎝가 넘는 수비수가 사라졌다.



한국-멕시코전 선발 예상 멤버들의 키를 비교하면 한국이 3.5㎝ 정도 높다. 190㎝ 장신인 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)와 이한범(미트윌란)이 있고 여기에 189㎝인 공격수 조규성(미트윌란)까지 가세하면 한국의 높이는 멕시코를 압도할 수 있다.



조규성은 4년 전 카타르 월드컵 가나와의 조별리그 2차전에서 한국 축구 선수로는 처음 멀티골을 터뜨렸다. 그는 당시 헤더로만 두 골을 넣었다.



이영표 KBS 해설위원은 “몬테스의 퇴장으로 공중볼 장악력이 높아질 수 있는 상황이다. 프리킥과 코너킥 찬스만 주어진다면 세트피스 득점을 노릴 수 있을 것”이라며 “체코전은 공중볼이 까다로웠는데, 이번엔 반대 장면을 기대해도 좋다”고 말했다.



멕시코는 빠른 몸놀림과 쉴 틈 없는 압박, 촘촘한 연계 플레이로 상대를 괴롭히는 스타일이다. 한국에서는 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 중원에서 버티는 동시에 측면 날개인 이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)까지 부지런히 움직이면서 멕시코 공세를 조기에 차단해야 한다. 손흥민(LAFC)도 공격보다는 수비에 조금 더 주력하면서 역습으로 골을 넣는 데 집중해야 하는 상황이다.



수비에서는 라울 히메네스(울버햄프턴)와 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 경계해야 한다. 히메네스는 동료들이 만들어주는 득점 찬스를 좀처럼 놓치지 않는 킬러다.



키뇨네스는 매끄러운 개인기로 수비의 빈틈을 만들어 스스로 득점하는 스타일이다. 키뇨네스는 월드컵 직전 시즌 사우디 프로리그에서 33골로 크리스티아누 호날두(28골)를 제치고 득점왕을 차지했고 이번 월드컵 첫 골을 넣기도 했다.



홍 감독은 “상대 스트라이커들의 움직임이 좋은 것은 알고 있다. 우리 선수들이 수비 조직력으로 상대를 잘 막아내야 한다”며 “멕시코전에 대비해 준비한 것들이 경기에서 잘 나타났으면 한다”고 말했다.

