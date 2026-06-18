종전 MOU, 뚜껑 열어보니 이란에 ‘선물 보따리’

재건기금·석유·호르무즈 등 조항 대부분 이란에 유리…트럼프의 ‘완패’

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 서명하면서 협정이 발효됐다. MOU 대부분 조항이 이란의 이해관계에 유리하다는 평가가 나온다.



주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스를 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 베르사유궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만찬을 하던 중 14개 항의 종전 MOU 문서에 서명했다고 로이터통신이 전했다.



미국과 이란은 최종 합의안 마련을 위해 19일 스위스에서 1차 실무 협상을 진행할 예정이다.



MOU에서 양국은 레바논을 포함한 모든 전선에서 즉각적이고 영구적인 군사작전 종료를 선언했다. 또 연장 가능한 60일 안에 최종 합의를 도출하기로 했다. 호르무즈 해협 무료 통항은 이 기간뿐이고, 이후엔 이란과 오만이 해협 관리 시스템을 결정한다고 명시됐다. 이란은 3000억달러(약 450조원)에 달하는 재건기금과 원유 수출에 대한 일시적 제재 면제도 약속받았다.



이란은 핵무기를 개발하지 않는다고 재확인하고, 이란의 고농축 우라늄 비축분은 국제원자력기구(IAEA) 감독 아래 현장에서 희석한다는 내용이 담겼다.



전문가들은 이번 합의안이 현실화할 경우 이란이 얻게 될 경제적 혜택은 트럼프 대통령이 ‘퍼주기’라고 비판했던 2015년 이란 핵합의(JCPOA) 때보다 훨씬 클 것으로 보고 있다.



트럼프 대통령은 기자회견에서 “종전 MOU는 우리가 달성하고자 했던 모든 목표, 그 이상을 이뤄낸 것”이라며 “분쟁을 끝내고, 호르무즈 해협을 다시 열고, 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 것”이라고 자평했다. 이란 자산 동결 해제에 대해선 “그건 우리 돈이 아니라 그들의 돈”이라며 “언젠가는 돌려줘야 할 것이라고 생각한다”고 했다. 이란 탄도미사일에 대해서도 “다른 나라들도 가지고 있으니 그들도 일부를 가져야 한다”고 말했다.

