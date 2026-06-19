8월 민주당 전당대회서 첫 적용되는 정청래표 ‘1인1표제’ ···‘가중치’따라 진통 불가피

더불어민주당 8·17 전당대회에서 처음으로 적용되는 1인 1표제의 세부 조정을 두고 진통이 이어질 것으로 보인다. 정청래 대표가 전당대회를 앞두고 1인 1표제를 띄우자 당내에서 제도 보완이 필요하다는 목소리가 다시 나오고 있다. 지역별 가중치 비중, 2030세대 당원 과소대표 문제 등을 둘러싼 논쟁이 재점화하는 모양새다.

당 지도부 핵심 관계자는 18일 “전당대회준비위원회(전준위)에서 지역별 가중치를 논의해 확정할 것”이라고 밝혔다. 오는 26일 구성될 예정인 전준위에서 영남·강원 등 당원이 상대적으로 적은 지역의 가중치 비중 등을 정해 이번 전당대회에 적용한다는 것이다.

1인 1표제는 대의원 가중치를 없애고 대의원과 권리당원의 표 가치를 동등하게 하는 제도로, 당초 20대 1 미만인 대의원과 권리당원의 표 반영 비율이 1대 1로 조정됐다. 이번 전당대회에서는 대의원 포함 권리당원 투표 70%(1인 1표)와 국민여론조사 30%를 합산해 대표를 선출한다.

정 대표는 지난 17일 최고위원회의에서 “숱한 우여곡절이 있었으나 1인 1표제가 시행됨으로써 민주당은 당원이 주인인 당원 주권 정당의 면모를 갖추게 됐다”며 “1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것”이라고 말했다. 지난 10일엔 시도당 위원장과 전국위원장 선출 방식 또한 1인 1표제로 바꾸는 당규 개정안이 당무위에서 의결됐다.

친이재명(친명)계에선 정 대표가 1인 1표제를 재소환하는 데에는 전당대회에서 당원 표심을 모으려는 의도가 깔렸다고 본다. 다만 친명계도 당원 여론을 의식해 1인 1표제 에 대해 적극 문제 제기를 하지는 못하는 모양새다. 한 초선 의원은 “영남에 가중치를 두면 그게 (진정) 1인 1표인가”라며 “정 대표가 명분만 앞세우고 있다. 제도로만 보면 (김민석 총리보다) 정 대표에게 유리하게 작용할 것”이라고 말했다. 또 다른 초선 의원은 “모든 당권 주자들이 지금 (권리당원 3분의 1을 차지하는) 호남으로 가고 있다. 1인 1표제 부작용 아닌가”라고 말했다.

앞서 정 대표가 지난해 당대표·최고위원 선거에서 1인 1표제를 도입하겠다고 하자 당에선 대의원 제도의 취지가 무색해지고, 호남·수도권 등 당원이 많은 지역의 목소리가 과대표될 가능성이 있다는 우려가 이어졌다. 지도부는 당시 대의원 역할 재정립 태스크포스(TF)를 꾸려 전략 지역에 가중치를 부여하기로 가닥을 잡았고, 지난해 중앙위원회에서 한 차례 부결됐던 1인 1표제는 올해 2월 도입됐다.

지역별 가중치 비중과 특정 세대 과대표 현상 해소 방안 등을 둘러싼 논쟁은 이어질 전망이다. 김남희 의원은 지난 17일 페이스북에 “민주주의 그 자체(!)인 1인 1표제를 지역 조정한 정 대표는 당원들께 해명하라”고 적었다. 앞서 정 대표가 지난 11일 페이스북에 “1인 1표제는 민주주의 그 자체”라며 ‘전현희·김남희 의원이 1인 1표제 보완을 주장했다’는 기사 제목을 언급해 두 의원을 저격한 모습이 연출되자 맞대응한 것이다. 김 의원은 2023년 당원 통계를 인용해 50대 당원은 과다대표되고, 20~30대 당원은 과소대표되는 문제를 지적하기도 했다. 전현희 의원은 지난 11일 페이스북에 “서울에서 총선과 대선 승리 위해 청년과 중도층 민심 가져올 보완책 필요”라고 적었다.

전준위에선 지역별 가중치 비중을 확정하는 데 초점을 맞출 것으로 보인다. 지도부 핵심 관계자는 “정당은 기본적으로 계층·계급, 지역, 세대든 세고 약한 기반이 있는 것”이라며 “이를 어떻게 다 보정하나. (지지층 확대 필요성이) 꼭 제도 설계로 귀결되는 건 아니다”라고 말했다. 김영진 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 “1인 1표제라는 원칙으로 당헌·당규가 개정됐고, 전략 지역에 대해선 부분적인 보정이 들어가 있다”며 “더 손보는 것은 또 다른 논란을 가져온다”고 말했다.