돌아온 이 대통령, 집 나간 국정동력 찾는다···순방 성과 직접 설명, 지지율 회복 시동

지선 이후 지지율 하락에 당·청 갈등 입장 밝히며 국정동력 회복 나설 듯…브리핑 직후 수보회의도

유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 오는 19일 순방 성과를 직접 브리핑한다. 6·3 지방선거 후 국정 지지율 하락과 당·청 갈등이 불거진 가운데 이를 수습하고 국정 동력을 확보하려는 행보로 풀이된다. 이 대통령은 브리핑 직후 수석보좌관회의를 열고 다음주 외교 행사를 개최하는 등 집권2년차 국정 운영에 본격적인 시동을 건다.

이 대통령이 19일 오후 2시 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방 성과에 대해 청와대 춘추관에서 브리핑을 할 예정이라고 강유정 청와대 수석대변인이 18일 밝혔다. 앞서 이 대통령은 지난 9일 취임 후 첫 유럽 순방에 올라 벨기에·이탈리아·바티칸을 차례로 방문했다. 지난 16~17일에는 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 일정을 소화한 후 이날 귀국했다.

이 대통령은 브리핑에서 순방 성과 설명과 함께 급락한 지지율과 당·청 갈등에 대한 입장을 밝히며 국정운영 동력 회복에 나설 것으로 보인다. 그간 순방 중 외교 성과가 지지율 상승을 이끌었던 것과 달리 이번 유럽 순방 기간에는 지지율이 하락세를 보였다.

한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만18세 이상 1002명에게 조사한 국정 지지율은 6·3 지방선거 전인 3주 전 직전 조사 대비 7%포인트 하락한 57%를 기록했다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 8~10일 전국 만18세 이상 1001명 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서도 국정지지율은 3주 전 직전 조사보다 9%포인트 급감한 57%였다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~12일 전국 만18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 실시한 국정 지지율은 전주 대비 3.7%포인트 떨어진 51.5%를 나타냈다.

국정 지지율 하락은 여당이 서울시장 등 주요 격전지에서 패배한 6·3 지방선거 결과와 이를 둘러싼 당·청 갈등 여파로 풀이된다. 이 대통령은 순방 출국 직전인 지난 8일 취임 1주년 회견에서 선거 결과에 대해 “골프와 선거는 고개 들며 진다” “이길 것을 졌다” 등 정청래 대표 책임론을 우회적으로 거론했다. 이후 정 대표가 지난 10일 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 발언하며 당·청 갈등이 불거졌다.

투표용지 부족 사태 여파도 지지율 하락 요인으로 꼽힌다. 김민석 국무총리가 선관위 해체를 언급하며 강경 대응에 나섰지만 서울 잠실 개표소 시위가 2주 가까이 이어지는 등 후폭풍이 수그러들지 않고 있다.

이 대통령은 국정 동력 제고를 위해 집권 1년차 때 내세운 실용·민생·통합 국정 기조를 더욱더 강화할 것으로 보인다. 그는 취임 1주년 회견에서 국정 기조를 두고 “바뀔 게 없다. 좀 더 열심히 해야 되겠단 생각”이라고 했다. 이와 관련해 이 대통령은 19일 브리핑 후 곧바로 수석보좌관회의를 주재한다. 회의 주제는 여름철 자연재해 대응 체계 점검이다. 통상 매주 목요일에 열리는 수석보좌관회의를 귀국 직후인 금요일에도 열어 국정의 고삐를 죄는 모습이다. 이 대통령은 오는 23일 각국 외교사절과 국제기구 대표들을 7년 만에 주한외교단 리셉션을 한다.

또한 이 대통령은 앞으로 예상되는 청와대 개편 및 2기 내각 개각에서 보수 인사 중용 등 통합 인선을 시도할 것으로 예상된다. 그는 지난 13일 엑스에 “경쟁을 통해 부분의 힘으로 승리하여 전체를 대표하게 되었다면, 이제 모두를 위한 포용과 개방은 필수”라고 밝혔다.

다만 오는 8월17일 더불어민주당 전당대회를 앞두고 여당과 지지층의 내분이 커지면 당분간 지지율 회복이 어려울 것이란 관측이 있다. 청와대와 여당이 전당대회 후 이 대통령 사건 공소취소 가능 조작기소 특검법을 재추진한다면 정국의 뇌관이 될 수 있다. 주식시장은 활황이지만 고유가, 고물가,고환율이 지속하고 있는 것도 부담이다.

여권 관계자는 “대통령으로서는 집권 2년차이기 때문에 경제와 민생에서 가시적 성과를 내야 하고, 여당 내분도 수습해야 한다”며 “단기적으로 지지율 회복 등을 통해 국정 동력을 끌어올리지 않으면 정부가 위험해질 수 있는 국면”이라고 말했다.