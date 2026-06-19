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반도체 강세에 미장도 들썩···나스닥 1.9% 강세

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본문 요약

연방준비제도의 매파적 행보에도 반도체 업종이 일제히 강세를 보이면서 18일 뉴욕증시가 강세로 장을 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스 500 지수는 전장보다 80.48포인트 오른 7500.58에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 496.28포인트 오른 2만6517.93에 각각 마감했다.

전날 기준금리를 동결한 연준이 향후 금리인상을 시사하면서 전날 뉴욕증시 3대 주가지수가 일제히 하락했지만 반도체를 중심으로 저가 매수세가 유입됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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반도체 강세에 미장도 들썩···나스닥 1.9% 강세

입력 2026.06.19 07:28

  • 김경민 기자

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뉴욕증권거래소.로이터연합뉴스

뉴욕증권거래소.로이터연합뉴스

연방준비제도(연준)의 매파적 행보에도 반도체 업종이 일제히 강세를 보이면서 18일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 장을 마쳤다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 72.15포인트(0.14%) 오른 5만1564.70에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 80.48포인트(1.08%) 오른 7500.58에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 496.28포인트(1.91%) 오른 2만6517.93에 각각 마감했다.

전날 기준금리를 동결한 연준이 향후 금리인상을 시사하면서 전날 뉴욕증시 3대 주가지수가 일제히 하락했지만 반도체를 중심으로 저가 매수세가 유입됐다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 “애플이 미국 내에서 칩을 설계하고 생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다”고 SNS에 글을 올리면서 인텔이 10.64% 급등했다. 마이크론 테크놀로지(8.7%), 샌디스크(11.54%) 등 메모리 반도체 업체들도 크게 반등했다.

이 영향으로 필라델피아 반도체 지수는 6.42% 상승 마감했다. 반면, 지난주 뉴욕증시에 데뷔해 3거래일간 급등한 스페이스X는 3.56% 하락하면서 이틀 연속 약세를 보였다.

투자자문사 시그니처FD의 토니 웰치 최고투자책임자(CIO)는 “케빈 워시 연준 의장이 인플레이션 억제를 약속하면서 전날 시장이 놀란 반응을 보였다”면서도 유가 하락과 강한 기업 실적, 경제지표의 견조한 흐름을 고려할 때 연준의 정책 변화 무관하게 지표들이 시장에 우호적으로 작용하고 있다고 진단했다.

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