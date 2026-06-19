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스페이스X, 200억달러 회사채 추진···IPO 이어 대규모 자금조달

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본문 요약

지난주 사상 최대 규모 기업공개를 성사시킨 스페이스X가 이번에는 200억달러 규모의 회사채 발행에 나선다.

조달한 자금은 일론 머스크 최고경영자가 지난 3월 인공지능 기업 xAI와 소셜미디어 플랫폼 엑스를 스페이스X에 통합하는 과정에서 마련했던 200억달러 규모의 브리지론을 상환하는 데 사용될 것으로 알려졌다.

로이터통신도 스페이스X가 최소 200억달러 규모 채권 발행을 검토하고 있으며, 이르면 다음주 투자자들을 만나 수요를 타진할 계획이라고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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스페이스X, 200억달러 회사채 추진···IPO 이어 대규모 자금조달

입력 2026.06.19 08:24

  • 백민정 기자

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지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕시 나스닥 마켓사이트에서 스페이스X의 기업공개(IPO) 당일 스페이스X 경영진과 초청객들이 발코니에서 축하 행사를 하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕시 나스닥 마켓사이트에서 스페이스X의 기업공개(IPO) 당일 스페이스X 경영진과 초청객들이 발코니에서 축하 행사를 하고 있다. 로이터연합뉴스

지난주 사상 최대 규모 기업공개(IPO)를 성사시킨 스페이스X가 이번에는 200억달러(약 30조7000억원) 규모의 회사채 발행에 나선다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 다음 주 월가 주요 금융사들과 회사채 발행을 위한 협의에 착수할 예정이라고 보도했다.

발행 규모는 약 200억달러로 예상된다. 초기 협상에서는 10년 만기 회사채 금리가 미국 국채 금리보다 1.35~1.5%포인트 높은 수준으로 형성될 것으로 예상된다.

조달한 자금은 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 지난 3월 인공지능(AI) 기업 xAI와 소셜미디어 플랫폼 엑스를 스페이스X에 통합하는 과정에서 마련했던 200억달러 규모의 브리지론(단기 가교 대출)을 상환하는 데 사용될 것으로 알려졌다.

로이터통신도 스페이스X가 최소 200억달러 규모 채권 발행을 검토하고 있으며, 이르면 다음주 투자자들을 만나 수요를 타진할 계획이라고 전했다.

최근 글로벌 빅테크 기업들은 AI 인프라 구축 경쟁이 격화되면서 채권과 주식시장을 통해 대규모 자금을 조달하고 있다.

엔비디아는 이번 주 5년 만에 처음으로 250억달러 규모 회사채를 발행했다. 구글 역시 이달 초 850억달러 규모 유상증자를 단행했으며, AI 스타트업 앤트로픽은 기업공개(IPO)를 앞두고 블랙스톤과 아폴로 등 사모펀드들을 대상으로 350억달러 규모 채권 발행을 추진 중이다.

국제 신용평가사 무디스는 이날 스페이스X에 투자적격 등급인 ‘Baa1’을 부여했다. 이는 부채 부담이 큰 것으로 평가받는 미국 소프트웨어 기업 오라클보다 한 단계 높은 수준이다.

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