‘멸공라떼’ 출시한 유명 카페…“애국 강조하면서 태극기 틀리나” 여론 뭇매

대전 한 유명 카페, 6·25전쟁 76주기 기념 출시 수익금 전액 참전용사 지원 등 밝혔지만 태극기 문양 오류·‘멸공’ 명칭 등 갑론을박

대전의 한 유명 카페가 6·25전쟁 76주기를 맞아 판매 수익금을 참전용사 지원에 기부하는 이른바 ‘멸공라떼’ 캠페인을 시작했다. 그러나 홍보물에 사용된 태극기 문양이 잘못 표현된 사실이 알려지면서 온라인에서 비판 여론이 커지고 있다.

이 카페는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오는 19일부터 25일까지 일주일 동안 ‘멸공라떼’를 한정 판매한다고 밝혔다. 카페 측은 해당 메뉴의 판매 수익금 전액을 참전용사 지원과 호국보훈 관련 단체에 기부할 예정이라고 설명했다.

카페는 홍보 게시물에서 “오늘의 자유는 누군가의 희생과 헌신 위에 존재한다”며 “6·25전쟁을 기억하고 감사의 마음을 전하기 위해 이번 캠페인을 마련했다”고 밝혔다.

함께 공개된 홍보 영상에서는 캠페인 추진을 두고 내부에서 의견이 엇갈리는 상황을 연출했다. 영상 속 한 직원은 사회적 논란과 브랜드 이미지 훼손 가능성을 이유로 반대 의견을 내놓지만, 이후 캠페인에 동참하는 내용이 담겼다.

게시물이 공개되자 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 누리꾼들은 ‘멸공’이라는 표현 자체가 정치적 논란을 불러올 수 있다며 부적절하다는 의견을 내놨다. 특히 홍보물에 사용된 태극기의 건곤감리 위치가 실제 국기와 다르게 표현된 점을 지적하며 “애국을 강조하면서 정작 태극기조차 제대로 사용하지 않았다”, “취지가 좋더라도 기본적인 역사 인식은 갖췄어야 한다”는 비판도 이어졌다.

일부에서는 “기부 자체는 의미 있지만 정치적으로 해석될 수 있는 표현을 마케팅에 활용한 것은 아쉽다”는 의견을 내놓은 반면, 또 다른 이용자들은 “논란과 별개로 참전용사를 돕는 취지는 존중해야 한다”며 엇갈린 반응을 보이고 있다.

현재 해당 게시물에는 캠페인을 응원하는 댓글과 함께 태극기 오류를 지적하는 댓글이 이어지며 온라인상에서 논란이 확산되고 있다.