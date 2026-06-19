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‘빌라에도 아파트처럼 관리실 있으면 참 좋겠는데’···강북구, 전역에 빌라 주민들 바람 실현

입력 2026.06.19 09:21

수정 2026.06.19 10:42

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서울 강북구 최초 시행 ‘빌라관리사무소’

아파트 밀집지 제외한 구 전역에 시스템 구축

주민 만족도 92%···“새 주거모델 제시 의미”

이순희 강북구청장이 18일 인수동 빌라관리사무소 참여 주택에 현판을 붙이고 있다.

이순희 강북구청장이 18일 인수동 빌라관리사무소 참여 주택에 현판을 붙이고 있다.

서울 강북구가 전국 최초로 시작한 ‘빌라관리사무소’가 번2동·우이동·인수동까지 문을 열면서 3년 만에 강북구 대표 생활 밀착 정책으로 자리 잡았다.

19일 강북구에 따르면 이번 추가 개소로 강북구 내 빌라관리사무소는 총 10개 구역 11개 동으로 확대됐다. 생활 밀착형 주거 관리를 받을 수 있는 가구 수는 2만 가구 이상으로 늘었다. 구 관계자는 “아파트 밀집 지역인 삼각산동과 번3동을 제외하면 사실상 강북구 전역에 주거 관리 체계 구축이 완료된 것”이라고 설명했다.

빌라관리사무소는 별도의 관리 주체가 없어 주변 청소와 시설 관리, 안전 관리 등에 어려움을 겪는 다세대·연립주택 등 소규모 공동주택을 대상으로 생활 밀착형 서비스를 제공하는 사업이다.

강북구는 전체 주택 거주 가구의 약 40.7%가 다세대·연립주택 등 소규모 공동주택에 거주하고 있다. 이 중 20년 이상 노후 공동주택은 64.8%에 달한다.

강북구는 2022년 관련 조례를 정비해 제도적 기반을 마련하고, 2023년 3월 전국 최초로 번1동에 빌라관리사무소 시범 사업을 시작했다. 주민들의 높은 호응을 얻어 2024년 미아동·송중동·수유2동, 2025년 삼양동·송천동·수유1동·수유3동까지 사업을 확대했다.

지난 16~18일 번2동·우이동·인수동에 추가 설치하면서 강북구 저층 주거지 일대에는 빌라관리사무소가 모두 들어섰다.

사업 성과는 주민 만족도에서도 확인된다. 1년 이상 운영한 구역 내 7600가구를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 주민 만족도는 92.4%를 기록했다. 응답자의 96.0%는 사업 확대 필요성에 공감했다.

빌라관리사무소는 2023년 매니페스토 우수 사례 최우수상을 시작으로 대한민국 정책 대상, 대한민국 범죄 예방 대상, 지방정부학회 정책 대상 최우수상 등 주요 정책상을 받았다.

이순희 강북구청장은 “빌라관리사무소는 전국 최초라는 도전에서 출발해 주민 만족과 참여 속에 강북구를 대표하는 생활밀착형 정책으로 성장했다”면서 “주민들의 일상 가까이에서 불편을 해결하고 안전한 주거환경을 만드는 새로운 공공관리 모델을 제시했다는 점에서 더욱 뜻깊게 생각한다”라고 말했다.

이어 “앞으로도 빌라관리사무소가 주민 삶의 질을 높이는 소중한 생활 기반으로 안정적으로 운영되길 기대한다”라고 덧붙였다.

“주민 모두가 살기 좋은 빌라 관리, 제가 합니다”

장석수 빌라관리사무소 매니저(70)의 하루는 서울 강북구 수유2동 주택가를 한 바퀴 도는 것으로 시작한다. 빗자루와 쓰레기봉투가 든 자전거를 타고 오전 7시부터 주택가 골목을 살피고 나면 3시간이 훌쩍 지나간다. “제가 임의로 수유2동을 빌라 밀집 지역, 주거·상업 혼합 지역, 우이천 연접 지역 등 3개 섹터로 나눴어요. 지역 특성에 맞춰 관리하려고 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603291357001

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