미·이란, 종전협상 본궤도···밴스 “60일 협상 시작”

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 이행 절차에 본격 착수했다. 양국 정상 간 공식 서명이 완료되면서 60일간의 후속 협상 기간도 시작됐지만, 애초 19일 스위스에서 예정됐던 대면 서명식과 협상 일정은 조정될 것이란 관측이 나온다.

J D 밴스 미국 부통령은 18일(현지시간) 백악관 기자회견에서 “이란과 체결한 종전 MOU에 따른 60일 협상 기간이 오늘 공식적으로 시작됐다”고 밝혔다.

양측이 지난 17일 최종 서명을 마친 MOU는 호르무즈 해협 개방과 대이란 해상봉쇄 해제를 전제로, 향후 60일 동안 이란의 비핵화와 제재 완화 문제를 협의하는 내용을 담고 있다. 협상 시한은 오는 8월16일까지다.

밴스 부통령은 종전 MOU에 따라 미 해군이 대이란 해상봉쇄를 해제했다고 밝혔다. 미 중부사령부도 대이란 해상봉쇄를 해제한다면서 합의 준수를 확실히 하기 위해 미 군함들이 일대에 머무를 것이라고 발표했다. 그는 “지난밤에만 1250만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 통과했다”며 해상 교통이 정상화 단계에 접어들고 있다고 강조했다.

다만 후속 협상 일정은 다소 유동적인 상황이다. 밴스 부통령은 “이란 대표단과의 협상은 이번 주말 열릴 예정이지만 변경될 수도 있다”고 말했다.

애초 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 협상단은 19일 스위스에서 만나 대면 서명식을 진행한 뒤 후속 협상에 착수할 계획이었다. 그러나 양국 대통령이 전날 원격 방식으로 공식 서명을 마치면서 대면 서명식의 필요성이 줄어든 상태다. 뉴욕타임스(NYT)는 이란 매체를 인용해 19일 서명식이 열리지 않을 가능성이 크다고 전했다.

밴스 부통령은 이란에 제공될 경제적 보상과 관련해서는 “이란이 합의를 완전히 이행하고 행동을 바꿀 경우에만 가능하다”며 “미국 납세자의 돈이 이란에 직접 투입되는 일은 없을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “이란이 행동을 바꿀지 알아보기 위해 시도를 해볼 가치가 있다”며 MOU의 정당성을 거듭 주장했다.

이스라엘을 향한 경고성 메시지도 내놨다. 밴스 부통령은 “이스라엘은 이번 MOU를 존중해야 한다”며 “레바논 베이루트에서 민간인을 겨냥한 공격은 용납될 수 없다”고 말했다.

그는 “도널드 트럼프는 지금 시점에 이스라엘에 우호적인 유일한 국가수반이자 세계 초강대국의 국가 원수”라고 말했다. 이번 MOU를 비난하는 이스라엘 장관들을 향해서는 “정신 차리고 현실을 보라”고도 했다.

이스라엘이 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라 공격을 명분으로 베이루트를 공습하며 MOU를 위태롭게 할 가능성을 경고하면서 미국에 대한 비판을 자제하라고 압박한 셈이다.

밴스 부통령은 이날 14개 항의 MOU 말고도 ‘신사협정’이 있다는 식의 언급을 했다.

양측이 서명한 공식 MOU 말고도 비공식 합의가 추가로 있음을 시사한 것이다. CNN은 이란 핵 프로그램 처리 방안 등을 둘러싼 비공개 실무 협의가 진행됐으며, 일부 내용은 향후 공식 협상 과정에서 문서로 만들어 질 예정이라고 보도했다.

다만 CNN은 밴스 부통령의 발언이 협상 성과를 부각하기 위한 정치적 수사일 가능성도 있다며, 동시에 양측이 공식 문서에 담을 수 있었던 합의 범위가 제한적이었다는 점을 보여주는 신호일 수 있다고 분석했다.