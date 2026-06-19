HD현대사이트솔루션, 울산 공장 선진화 프로젝트 완료

산업차량 생산 연 2만대서 2만4000대로 확대 “생산 시간 32%, 생산성 약 20% 향상될 것”

HD현대사이트솔루션이 울산 산업 차량 공장의 선진화 프로젝트를 성공적으로 마무리하며 연간 2만4000대 규모의 산업 차량 생산 거점을 구축했다.

HD현대사이트솔루션은 전날 울산 동구에 있는 울산캠퍼스에서 산업 차량 통합 공장 완공식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이번에 완공된 생산시설은 HD현대사이트솔루션이 2022년부터 기존 울산캠퍼스 산업 차량 공장에 약 930억원을 투자해 진행한 ‘울산캠퍼스 선진화 프로젝트’의 결과다.

이날 완공으로 산업차량 연간 생산 능력은 기존 2만대에서 2만4000대로 확대됐다. 산업 차량 및 건설기계 부품 생산 규모도 기존 17만개에서 22만개로 늘었다.

생산 능력 확대뿐 아니라 ‘무인 운반 차량’(AGV), 대형 타이어 조립 설비, 조립 공정 자동 컨베이어 등을 도입해 자동화율을 높이고 물류 최적화를 이뤄냈다. 이에 따라 제품 완성까지 걸리는 기간은 기존보다 9일(32%)가량 줄었고, 생산성은 약 20% 향상될 것으로 HD현대사이트솔루션 측은 기대했다.

HD현대사이트솔루션은 소형부터 대형에 이르는 제품 모든 제품군을 구축하고, 친환경 장비 수요가 확대되는 세계 시장 공략을 강화한다는 방침이다. 지난해 하반기 출시한 4~9t 중형 전동지게차에 이어 오는 7월부터 10~18t급 대형 전동지게차 제품군을 차례대로 출시할 계획이다.

송희준 HD현대사이트솔루션 대표는 “울산캠퍼스 선진화 프로젝트를 통해 품질과 생산 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다”라며 “전동지게차 모든 제품군과 통합 생산 체계를 기반으로 2030년 산업 차량 부문 매출 1조6000억 원을 달성하겠다”고 밝혔다.