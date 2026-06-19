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강원 홍천군은 오는 26일까지 '2026년 2학기 농촌 유학 시설 입주 대상자'를 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

홍천군은 이번 입주자 모집을 시작으로 농촌 유학 참여 가구의 안정적인 주거를 지원하고, 지역 정착 여건을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

홍천군 관계자는 "농촌 유학 가구가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"라고 말했다.

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“농촌 유학 가족에게 안정적인 주거공간 제공”···홍천 ‘삼생 유학 마을’ 입주자 모집

입력 2026.06.19 09:52

  • 최승현 기자

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26일까지 신청받아 8월 1일부터 입주 가능

강원 홍천군 서석면 생곡리에 조성된 ‘삼생 유학 마을’ 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군 서석면 생곡리에 조성된 ‘삼생 유학 마을’ 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군은 오는 26일까지 ‘2026년 2학기 농촌 유학 시설 입주 대상자’를 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

입주 대상 시설은 홍천군 서석면 생곡리에 있는 ‘삼생 유학 마을’이다.

삼생초등학교 농촌 유학 가구 등을 대상으로 모두 7가구를 모집한다.

신청 기간은 오는 6월 22일부터 26일까지다.

참여를 희망하는 가구는 홍천군청 교육체육과 교육정책팀을 방문하거나 안내된 절차에 따라 신청하면 된다.

최종 선발된 가구는 오는 8월 1일부터 입주할 수 있다.

강원 홍천군 서석면 생곡리에 조성된 ‘삼생 유학 마을’ 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군 서석면 생곡리에 조성된 ‘삼생 유학 마을’ 전경. 홍천군 제공

홍천군은 농촌 유학을 활성화하기 위해 26억 원을 들여 ‘삼생 유학 마을’ 조성 사업을 추진해 왔다.

이달 중 준공될 예정인 ‘삼생 유학 마을’은 약 20평 규모의 쾌적한 단독주택 7동과 입주민들이 소통할 수 있는 공동생활공간 1동, 자연 친화적인 공동 텃밭 등으로 구성돼 있다.

유학생 가족들이 이주 과정에서 겪는 불편을 최소화하고, 입주 즉시 안정적인 생활을 시작할 수 있도록 주택 내부에 주요 가구와 가전제품 등 필수 생활용품도 갖춰져 있다.

홍천군은 이번 입주자 모집을 시작으로 농촌 유학 참여 가구의 안정적인 주거를 지원하고, 지역 정착 여건을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

홍천군 관계자는 “농촌 유학 가구가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 세심하게 지원하겠다”라고 말했다.

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