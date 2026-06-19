전북도, 목재문화체험장 확대···“나무로 탄소중립 체감한다”

전북도가 기후위기 대응과 탄소중립 실현의 해법으로 친환경 목재 활용 확대에 나섰다. 체험시설을 확충하고 프로그램을 다변화해 도민들이 생활 속에서 목재의 환경적 가치를 체감할 수 있도록 한다는 구상이다.

19일 전북도에 따르면 도내 목재문화체험장은 현재 무주·임실·장수·정읍 등 4곳에서 운영되고 있다. 연간 이용객은 2만3000여 명에 달한다. 유아용 장난감 만들기부터 생활가구 제작까지 다양한 프로그램이 마련돼 전 연령층이 찾는 산림문화 공간으로 자리 잡고 있다.

전북도는 하반기부터 지역별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 확대해 체험 콘텐츠를 한층 강화할 계획이다.

무주 목재문화체험장은 무드등과 오르골 등 신규 체험 품목을 도입하고, 장수는 읍·면 단위로 찾아가는 목공체험 프로그램을 운영해 접근성을 높인다. 임실은 목조건축기술자와 목재교육 전문가 양성과정을 신설해 전문인력 육성 기능을 강화할 예정이다. 정읍은 생활 소품 제작 중심의 실용형 프로그램을 확대해 참여 폭을 넓힌다.

체험 수요 증가에 맞춰 관련 인프라 확충도 추진된다.

전북도는 총사업비 52억원을 투입해 고창군 아산면 구름골 자연휴양림 일원에 목재문화체험장을 조성하고 있다. 2027년 준공이 목표다. 체험장에는 목공체험장과 전시실, 친환경 목재놀이터 등이 들어설 예정이다.

목재놀이터는 아동과 청소년이 나무를 오감으로 체험하며 자연 친화적 감수성을 키울 수 있는 공간으로 조성된다. 전북도는 이 시설을 단순 체험공간을 넘어 가족 단위 방문객의 휴식과 세대 간 교류를 아우르는 복합 산림문화 거점으로 육성할 방침이다.

목재는 성장 과정에서 흡수한 탄소를 장기간 저장하는 대표적인 친환경 자원이다. 전북도는 국산 목재 이용 확대가 탄소중립 실천은 물론 산림자원의 선순환 체계 구축에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

송경호 전북도 산림자원과장은 “목재는 우수한 탄소 저장고이자 인체 친화적인 친환경 소재”라며 “도민들이 국산 목재의 가치를 일상에서 체감하고 활용할 수 있도록 체험 인프라 확충과 프로그램 운영 내실화에 힘쓰겠다”고 말했다.