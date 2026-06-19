‘무조건 항복’ 접은 트럼프 “내 권력엔 한계 없다···대공황 막으려 협상”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 자신의 권력 한계를 드러냈다는 평가를 정면으로 반박했다. 이란에 ‘무조건 항복’을 요구하며 전쟁에 돌입했지만 결국 종전 양해각서(MOU) 체결로 마무리한 데 대해 그는 “한계가 아니라 힘을 보여준 사례”라고 주장했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 공개된 미국 온라인매체 액시오스 인터뷰에서 ‘이란 전쟁을 통해 권력의 한계에 대해 무엇을 배웠느냐’는 질문에 “아직 그런 교훈은 배우지 못했다”며 “한계는 없다”고 말했다.

그는 이번 전쟁이 오히려 미국의 압도적인 군사력을 보여준 사례라고 강조했다. 트럼프 대통령은 “우리는 이란을 군사적으로 완전히 패배시켰다”며 “이번 MOU 역시 사실상 무조건 항복에 가깝다”고 주장했다.

특히 자신이 지시한 해상봉쇄 작전을 거론하며 “누가 그런 봉쇄를 할 수 있었겠느냐. 단 한 척의 선박도 통과하지 못하게 만들었다”며 “몇 척이 시도했지만 오래 버티지 못했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전쟁을 더 확대하지 않은 이유로 군사적 제약이 아닌 경제적 부담을 들었다. 액시오스는 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 전쟁 기간 글로벌 원유 비축량 감소와 국제 유가 급등 가능성을 우려해왔다고 전했다.

그는 강경파 진영에서 “왜 더 강하게 밀어붙이지 않았느냐”는 비판이 나온 데 대해 “더 강해질 수 있는 유일한 방법은 2~3주 더 폭격을 계속하는 것뿐”이라며 “하지만 그렇게 해서 무엇을 얻겠느냐”고 반문했다. 이어 “폭탄을 계속 투하하는 동안에는 호르무즈 해협이 자동으로 폐쇄된다”며 “그렇게 되면 수개월 동안 석유를 공급받지 못하게 되고, 이는 전 세계적인 대공황을 초래할 수도 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전쟁 개시 직후 이란에 ‘무조건 항복’을 요구했지만, 최종적으로는 60일간의 후속 협상을 전제로 한 종전 MOU에 합의했다. 이를 두고 트럼프 대통령이 애초 내세운 최대 목표를 달성하지 못한 채 현실적인 수준의 타협을 선택했다는 평가가 나온다.

그러나 트럼프 대통령은 이러한 해석을 일축했다. 그는 “이번 전쟁은 내 권력의 한계를 보여준 것이 아니라 미국의 힘과 영향력이 얼마나 큰지를 보여준 사건”이라며 “우리는 원하는 결과를 얻어냈다”고 거듭 강조했다.

액시오스는 트럼프 대통령이 이번 전쟁을 외교적 타협이 아니라 전략적 승리로 규정하려 하고 있다고 평가했다. 또 그가 호르무즈 해협 봉쇄와 세계 경제 충격 가능성을 고려해 군사적 확전 대신 협상을 선택했음을 스스로 인정한 것이라고 평가했다.