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본문 요약

강원 원주시는 전통시장을 활성화하기 위해 관광객을 대상으로 추진하고 있는 '전통시장 투어 패스' 사업의 혜택을 확대하기로 했다고 19일 밝혔다.

원주시는 할인쿠폰 3매를 모두 사용하는 미션형 조건을 통해 관광지 방문객의 전통시장 방문을 유도하고, 여러 점포를 이용하도록 함으로써 시장 내 소비 활성화와 매출 증대 효과를 기대하고 있다.

김경태 원주시 관광과장은 "이번 추가 인센티브 도입이 전통시장 투어 패스의 매력을 높이고, 관광객의 시장 방문과 소비를 확대해 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 되길 기대한다"라고 말했다.

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원주시, 전통시장 투어 패스 혜택 확대···모바일 주유권 추가 지급

입력 2026.06.19 10:17

  • 최승현 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
원주 ‘전통시장 투어 패스’ 사업 안내 포스터. 원주시 제공

원주 ‘전통시장 투어 패스’ 사업 안내 포스터. 원주시 제공

강원 원주시는 전통시장을 활성화하기 위해 관광객을 대상으로 추진하고 있는 ‘전통시장 투어 패스’ 사업의 혜택을 확대하기로 했다고 19일 밝혔다.

기존의 경우 전통시장 가맹점에서 사용할 수 있는 3000원 할인쿠폰 3매를 제공해 왔다.

하지만 할인쿠폰만으로는 전통시장 내 소비와 체류를 유도하는 데 한계가 있어 이용률이 기대에 미치지 못했다.

이에 원주시는 ‘전통시장 투어 패스’ 사업의 실효성을 높이기 위해 추가로 인센티브를 제공하기로 했다.

투어 패스 큐알(QR) 인증을 통해 발급받은 3000원 할인쿠폰 3매를 모두 사용한 관광객에게 확인 과정을 거쳐 1만 원 상당의 ‘모바일 주유권’을 추가로 지급할 예정이다.

이에 따라 관광객이 받을 수 있는 혜택은 기존 9000원에서 최대 1만9000원으로 확대된다.

원주시는 할인쿠폰 3매를 모두 사용하는 미션형 조건을 통해 관광지 방문객의 전통시장 방문을 유도하고, 여러 점포를 이용하도록 함으로써 시장 내 소비 활성화와 매출 증대 효과를 기대하고 있다.

김경태 원주시 관광과장은 “이번 추가 인센티브 도입이 전통시장 투어 패스의 매력을 높이고, 관광객의 시장 방문과 소비를 확대해 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 되길 기대한다”라고 말했다.

한편 시설 개선을 위해 지난 1월 19일부터 임시 휴장했던 원주 민속풍물시장이 모든 공사를 마무리하고 19일부터 정상 영업을 재개했다.

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