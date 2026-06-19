멕시코 월드컵, 모든 것이 가능하다! [현장 화보]

북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 경기가 19일 멕시코 과달라하라에서 열렸다. 지난주 열린 체코전보다 1시간 일찍 시작됐다. 경기 시간에 맞추어 광화문 광장 등 한국 곳곳에서도 응원전이 펼쳐졌다. 한국축구국가대표팀 주장 손흥민이 영국 매체 BBC와 인터뷰서 “이번 월드컵에서는 모든 것이 가능하다”며 자신감을 내비쳤다