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본문 요약

삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 주도로 코스피 지수가 19일 상승세를 이어가며 사상 최초로 9300선을 돌파했다.

전날 코스피는 전 거래일 대비 2.25% 오른 9063.84에 장을 마치며 사상 최초로 9000선을 돌파한 바 있다.

이날 오전 코스피와 코스닥 시가총액 합은 8160조956억원으로 집계됐다.

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코스피 9300선도 돌파···‘300만닉스 가나’ 반도체 대형주가 주도

입력 2026.06.19 10:23

수정 2026.06.19 11:09

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  • 김상범 기자

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19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 주도로 코스피 지수가 19일 상승세를 이어가며 사상 최초로 9300선을 돌파했다.

이날 코스피는 전장 대비 225.05포인트(2.48%) 오른 9288.89로 출발해 9300선을 유지하고 있다. 전날 코스피는 전 거래일 대비 2.25% 오른 9063.84에 장을 마치며 사상 최초로 9000선을 돌파한 바 있다.

이날 오전 코스피와 코스닥 시가총액 합은 8160조956억원으로 집계됐다. 코스피와 코스닥 시가총액 총합이 8000조원을 넘은 건 사상 처음이다. 시장별로 보면 코스피 시가총액은 7601조1748억원, 코스닥은 558조9208억원이다.

전날 ‘나홀로’ 순매수에 나서며 9000피를 견인했던 외국인은 7820억원의 순매도를 보이고 있다. 기관도 2416억원 매도 우위를 기록하고 있으며 개인은 1조466억원 순매수 중이다.

SK하이닉스는 장 개장 직후 5.47% 급등하며 ‘280만닉스’를 달성했다. 삼성전자도 전 거래일보다 2% 상승해 37만원선에서 거래되고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론테크놀로지(8.7%)와 샌디스크(11.54%) 등 메모리 반도체 업체가 상승한 영향을 이어받는 것으로 보인다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 인공지능(AI) 수요 급증으로 메모리와 스토리지 반도체 가격이 급등하고 공급 확보가 어려워져 제품 가격 인상이 불가피하다고 발언한 것이 투자심리에 불을 붙였다.

영문번역(English Translation)
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