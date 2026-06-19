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본문 요약

미국 반도체제조 회사 인텔이 이석희 전 SK하이닉스 사장을 수석 부사장으로 영입했다.

인텔은 18일 보도자료를 내고 이석희 전 SK온 사장을 파운드리 부문 수석 부사장으로 임명한다고 밝혔다.

이 수석부사장은 립부 탄 인텔 최고경영자에게 직접 보고하게 된다.

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인텔, 이석희 전 SK하이닉스 사장 영입···첨단 파운드리맡는다

입력 2026.06.19 10:40

수정 2026.06.19 10:41

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  • 김세훈 기자

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이석희 전 SK온 사장. 인텔 제공

이석희 전 SK온 사장. 인텔 제공

미국 반도체제조 회사 인텔이 이석희 전 SK하이닉스 사장을 수석 부사장으로 영입했다.

인텔은 18일 보도자료를 내고 이석희 전 SK온 사장을 파운드리 부문 수석 부사장으로 임명한다고 밝혔다.

이 수석부사장은 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)에게 직접 보고하게 된다. 이 수석부사장은 인텔에서 첨단 패키징, 시스템 통합, 백엔드 기술 개발 등을 총괄한다.

이번 인사는 패키징이 AI 반도체 부문에서 핵심 요소로 자리잡고 있는 흐름이 반영된 것으로 보인다. 인텔은 앞으로 파운드리 부문에 첨단 패키징을 전담하는 사업부를 구축할 계획이다.

이 수석 부사장은 지난달 말까지 SK온의 대표이사 사장을 역임했다. 이전에는 SK하이닉스의 대표이사 사장을 지냈다. 커리어 초기에는 인텔에서 엔지니어링 리더십 직책을 맡기도 했다.

그는 지난달 SK온 사장 사임 의사를 밝히면서 배경에 대해 건강과 체력 문제라고 설명했다.

립부 탄 인텔 CEO는 “복잡하고 대규모 기술 및 제조 조직을 이끄는 데 풍부한 전문성과 강력한 운영 실적을 보유하고 있다”면서 “인텔 파운드리 고객을 위한 고성능 컴퓨팅 시스템을 구축할 수 있게 할 것”이라고 말했다.

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