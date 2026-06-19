올여름 휴가 트렌드는 ‘짧고 가깝게, 그리고 푹 쉬기’

고물가와 여행비용 부담이 이어지는 가운데서도 올해 여름 휴가 수요는 오히려 소폭 증가한 것으로 나타났다. 다만 장거리 여행 대신 국내 또는 근거리 여행지를 선택하고, 휴가 기간을 줄이는 등 비용을 절감하려는 소비자들의 움직임이 뚜렷해지고 있다.

리서치 기업 피앰아이(PMI)가 지난 6월 5일부터 10일까지 전국 만 20~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026년 여름휴가 관련 조사’에 따르면 응답자의 71.8%가 올해 여름 휴가를 계획하고 있다고 답했다. 이는 지난해보다 2.7%포인트 증가한 수치다.

휴가 시기는 여전히 성수기에 집중됐다. 응답자의 35.9%가 ‘7월 말~8월 초’를 선택해 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘8월 중·하순’(21.5%), ‘7월 초~중순’(21.3%), ‘9월 이후 늦은 휴가’(10.5%) 순으로 나타났다.

반면 휴가 기간은 짧아지는 추세를 보였다. ‘1~2박’이 42.2%로 가장 많았고, ‘3~4박’이 39.1%로 뒤를 이었다. 반면 ‘5박 이상’ 장기 휴가는 8.9%에 그쳤다. 지난해와 비교하면 1~2박 여행은 늘어난 반면, 5박 이상 장기 여행은 감소했다. 성수기 집중 현상은 유지되지만 체류 기간은 줄어드는 모습이다.

여행 목적지 역시 국내에 무게가 실렸다. 응답자의 74.2%가 국내 여행을 계획하고 있다고 답해 해외 근거리 여행(20.8%)과 해외 장거리 여행(2.8%)을 합친 비중보다 두 배 이상 높게 나타났다.

국내 여행지 선호도에서는 강원도가 33.0%로 1위를 차지했다. 산과 바다를 동시에 즐길 수 있는 자연환경과 비교적 뛰어난 접근성이 강점으로 꼽힌다. 이어 제주도(18.9%), 부산(9.0%), 서울(5.9%), 여수(5.0%), 통영(4.0%), 경주(3.8%), 전주(2.0%) 순으로 나타났다.

여행지를 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘휴식·힐링이 가능한 환경’(28.7%)이었다. 이어 ‘비용 대비 효율성’(22.7%), ‘접근성 및 이동 편의성’(20.7%)이 뒤를 이었다. 새로운 경험이나 SNS 인기보다 얼마나 편하게 쉬고, 비용 부담 없이 다녀올 수 있는지가 더 중요한 기준이 된 셈이다.

실제로 응답자의 45.7%는 올해 여름 휴가 비용이 부담된다고 답했다. 부담의 가장 큰 원인으로는 ‘성수기 숙박요금 인상’(53.4%)이 꼽혔다. 이어 개인 소득 감소 및 경제적 불안감(19.7%), 항공 유류할증료 인상에 따른 항공권 가격 상승(16.2%), 원·달러 환율 상승(9.4%) 순이었다.

특히 항공 유류할증료 인상이 휴가 계획에 영향을 미쳤다는 응답은 66.3%에 달했다. 이에 따라 소비자들은 여행 자체를 포기하기보다 비용을 줄이는 방향으로 대응하고 있는 것으로 나타났다.

비용 절감 방법으로는 ‘장거리 대신 근거리 여행지 선택’(36.5%)과 ‘해외 대신 국내 여행으로 전환’(36.1%)이 가장 많았다. 이어 ‘성수기를 피해 일정 조정’(28.7%), ‘저비용항공사 이용’(14.9%), ‘숙박 등급 하향 조정’(14.1%) 등이 뒤를 이었다.

한편 올여름 휴가의 핵심 키워드는 ‘회복’으로 요약된다. 희망하는 휴가 스타일을 묻는 말에 응답자의 절반이 넘는 54.1%가 ‘완전한 휴식·힐링’을 선택했다.

특히 40대(57.2%)와 50대(63.6%)에서 이러한 경향이 두드러졌다. 반대로 20~30대는 미식과 로컬 문화 탐방(26.5%), 액티비티·체험(10.2%)에 대한 관심도 상대적으로 높게 나타났다. 그러나 전 세대를 통틀어 ‘휴식’이 가장 중요한 여행 목적이라는 점은 공통적이었다.